EL kræver milliard: Psykiatriske patienter bliver syltet

Regeringen må se at komme ud af starthullerne og sætte penge af til den nødlidende psykiatri.

Det er et af hovedbudskaberne fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, ved partiets årsmøde lørdag i København.

Under sin tale i Hafnia-Hallen i Valby fortæller hun historien om 43-årige Kim, som i juni hængte sig, "fordi han havde fået at vide, at han skulle udskrives fra psykiatrisk hospital".

- Det er desværre ikke en enkeltstående historie. Hver anden læge i psykiatrien oplever mindst en gang om ugen, at de må udskrive mennesker, som ikke er klar til det.

- Selvmordstruede, mennesker med stærk angst eller skizofreni bliver udskrevet, alene fordi der er andre, der er mere syge, siger hun.

Enhedslisten fremlagde for nylig sit udspil til finansloven for næste år. Her havde partiet sat en milliard kroner af til en akut indsats i psykiatrien, blandt andet til flere sengepladser.

S-regeringen havde imidlertid ikke noget med om psykiatrien, da regeringen tidligere i denne uge fremsatte sit forslag til finansloven.

Pernille Skipper er stærkt kritisk over for den prioritering.

- Tænk, hvis en mand med et hjertetilfælde henvendte sig på skadestuen og fik at vide, at han var nødt til at komme tilbage en anden dag, fordi der er overfyldt. Det sker for mennesker med alvorlige psykiske sygdomme, siger hun.

Den ekstra milliard kroner er "et hovedkrav" for partiet ved finanslovsforhandlingerne, der begynder i næste uge.

- Derfor går Enhedslisten til finanslovsforhandlingerne med et meget klart krav.

- Vi vil have et akut løft til de mennesker i vores fællesskab, der har det svært i sindet. Mennesker, som i årevis er blevet bedt om at vente i hjørnet, fordi deres sygdom er svær at tale om.

- Og netop derfor kommer vi i Enhedslisten til at tale om det igen og igen. Ingen vælger selv at blive syge. Uanset om du er ramt af en blodprop eller en depression, skal velfærden være der for dig, siger Pernille Skipper.