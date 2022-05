EL-leder til Mette Frederiksen om ligeløn: Du har ikke lyttet

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, kritiserer i sin tale på arbejdernes internationale kampdag statsminister Mette Frederiksen (S) for ikke at løse problemer med ligeløn.

- Jeg stod her på samme dato sidste år og talte om ligeløn. Og næsten intet er sket siden. Selv om tusinder har strejket og råbt op, har du ikke lyttet, men lukket både ører og øjne for problemerne. Det er ikke godt nok, siger Mai Villadsen i sin tale i Skanderborg.

- Giv håndslag på, at du vil handle. Ellers svigter du den arv, dit parti og 1. maj bygger på. Ellers gambler du med fremtidens velfærd.

Også De Konservatives Søren Pape Poulsen og Venstres Jakob Ellemann-Jensen er Mai Villadsen utilfreds med.

Hun siger, at de 'slås i blå blok om, hvem der er den store hanelefant i manegen'.

- Elefanten er et dyr, der virker, sød, sjov og social – og lokker folk til sig med skægge tricks og runde varme øjne. Men tag ikke fejl. Elefanter er faktisk blandt de farligste dyr i verden.

- Ellemann og Pape taler om velfærden i bløde, rare og venlige vendinger. Men ved I hvad? De er ikke velfærdens, de fattigstes eller arbejdernes ven, siger Mai Villadsen.

Hun opfordrer vælgerne til at holde sig 'langt væk fra blå bloks cirkus', hvis 'I har vores velfærd kær'.

I forbindelse med 1. maj har Enhedslisten også præsenteret et udspil, der skal sikre flere ansatte i den offentlige velfærdssektor og gøre det til et mere attraktivt sted at arbejde.

- Vi kan se, at offentligt ansatte desværre forsvinder fra vores velfærd. Og noget af det, de siger, er desværre, at det handler både om lønnen og arbejdsvilkårene, siger Mai Villadsen til TV 2.

Enhedslisten vil afsætte fem milliarder kroner årligt til en lavt- og ligelønspulje, mens 1,3 milliarder skal gå til at hæve kvaliteten på velfærdsuddannelser. Det skal blandt andet finansieres ved en ekstra selskabsskat for de virksomheder, der tjener mest.

Hvem der konkret skal have pengene, vil Enhedslisten lade arbejdsmarkedets parter forhandle om.

Mai Villadsen skal ud over Skanderborg også forbi Aarhus og Syddjurs for at holde 1. maj-tale.