EL skærer en halv million i lovet støtte til nær EU-modstander

Enhedslisten bryster sig af partiets solidaritet. Derfor vakte det opsigt på venstrefløjen, da partiet for nylig trak i land efter at have lovet 1,1 million kroner til Folkebevægelsen mod EU.

På sit årsmøde i oktober besluttede Enhedslisten - på opfordring fra hovedbestyrelsen - at skære voldsomt i det beløb, man havde lovet folkebevægelsen efter valget til EU-Parlamentet. I stedet lød støtten på 470.000 kroner.

- Det er en stor pose penge, som vi virkelig har brug for lige nu, så jeg havde håbet på et andet resultat. Det havde jeg virkelig. Vi er i pengenød, men vi er heldigvis ikke i menneskenød, siger Susanna Dyre-Greensite, der er talsperson for folkebevægelsen, som denne weekend holder landsmøde.

Det er med til at efterlade bevægelsen i pengenød, fordi den for første gang i 40 år heller ikke opnåede sæde i Bruxelles, da Enhedslisten for første gang stillede op og vandt et mandat. Dermed går de glip af millioner af kroner.

Flere menige medlemmer af folkebevægelsen har efter løfterne set sig godt og grundigt sure på den tidligere så nære allierede.

Sagen er kort, at Enhedslisten på et årsmøde i 2016 besluttede at stille selvstændigt op ved valget til EU-Parlamentet. Ved samme møde besluttede man, at folkebevægelsen skulle have en del af de EU-midler som et mandat udløser.

Det var en central del af debatten om at stille op, og folkebevægelsen beskriver det som baggrunden for, at man indgik i et valgforbund med Enhedslisten.

Folkebevægelsen mod EU endte med at levere 40 procent af stemmerne til det fælles valgforbund, der sikrede Enhedslisten sit mandat. Den andel skulle veksles til økonomisk støtte.

- Vi indgik valgforbund efter deres årsmøde i 2016, hvor de sagde, at midlerne skulle fordeles efter stemmeprocenten i valgforbundet. Det var selve begrundelsen for nogle, siger Susanna Dyre-Greensite.

Ved valget i maj opnåede Rina Ronja Kari ikke valg og trådte siden tilbage som frontfigur. Det har sendt partiet ud i en krise.

Det mistede sæde betyder, at partiet har sagt farvel til lønnede medarbejdere, der fremover skal arbejde frivilligt, og at de flytter til mindre lokaler samt sparer en række centrale steder.

Desuden ventes kontingentet at blive sat op for første gang i mange år.

Medlem af Folketinget Christian Juhl (EL), der også er medlem af folkebevægelsen, er skuffet.

- Jeg er ked af manøvren, og jeg er ked af, at vi er endt der, og jeg synes, at det har slidt på vores troværdighed, siger Christian Juhl.