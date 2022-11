EL vil tilbyde iranske fodboldspillere asyl: - De har sat deres liv i fare

Det trak overskrifter i hele verden, da de iranske fodboldspillere forblev tavse under nationalsangen ved åbningskampen mod England ved VM.

Optrinnet tolkes som en stille støtte til de massive protester, der har udspillet sig mod det stærkt konservative præstestyre siden september.

Kvinderne brænder deres slør i gaderne, og selv skolebørn tager del i protesterne - alt imens præstestyrets hårdtslående Basij-milits svarer hårdt igen med dødsfald og masseanholdelser til følge.

Protesterne har spredt sig som en steppebrand i Iran, og foreløbig er 18.170 demonstranter, inklusive børn, blevet fængslet, ifølge nyhedsbureauet Hrana.

Annonce:

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk, har kaldt situationen i landet for 'en fuldgyldig menneskerettighedskrise' og har samtidig udtalt, at mindst 21 personer står over for en dødsdom for deres del i protesterne, mens 6 personer allerede er blevet henrettet af styret.

Også på lægterne blev der hentydet til protesterne i Iran. Foto: Fadel Senna/Ritzau Scanpix

'Åbenlys kritik af styret'

Spørger man Enhedslistens udlændingeordfører, Leila Stockmarr, var den larmende tavshed fra de iranske fodboldspilleres udtryk for 'åbenlys kritik af styret'.

Hun åbner samtidig for, at de af hensyn til deres sikkerhed, skal kunne få asyl i Danmark.

- Vi synes klart, at de skal tilbydes asyl og have mulighed for at søge det i Danmark. Men vi synes også, at vi skal tilbyde det til andre, der flygter fra præstestyret lige nu.

- De har sat deres liv i fare, så derfor synes vi, at de skal tilbydes asyl, siger Laila Stockmarr (EL) til Ekstra Bladet.

Samtidig ser Enhedslisten gerne, at de iranske flygtninge, der for nuværende sidder på udrejsecentrene, skal have deres sager genovervejet.

Lukkede butikker i hovedstaden Teheran i kølvandet på protesterne. Foto: Wana News Agency/Ritzau Scanpix

Annonce:

'En glidebane'

Anderledes toner lyder fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Kasper Sand Kjær, som dog påpeger, at man som politisk forfulgt givetvis vil få asyl, hvis man søger det.

Skal det være det første på dagsordenen, når vi har en regering?

- Nej. Jeg tænker, der er mange andre vigtige opgaver for en ny regering at tage fat på.

- Men jeg tænker også, at hvis man søger asyl i Danmark og har ret til det efter internationale konventioner og dansk lovgivning, så får man det jo.

- Jeg tænker, at det er noget af en glidebane, hvis vi skal tilbyde frit lejde til Danmark og asyl, hver gang borgere protesterer mod udemokratiske regimer, lyder det fra Kasper Sand Kjær (S).

Men nu står vi jo en situation, hvor et verdenspublikum har set de her stille protester – det er måske lidt mere presserende for dem. Det ændrer ikke din tilgang til, at de skal gennem hele den her mølle af en proces?

- Nej, jeg ser ikke for mig, at man skulle lave særbehandling. Der er jo mange modige mennesker.

Annonce:

- Man kan jo ikke sådan bare tilbyde asyl. Det er jo sådan, at hvis de er forfulgt af et regime og søger asyl, vil de typisk få det. Det kommer selvfølgelig an på den konkrete sag, men typisk vil det være sådan, udtaler han til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------