Elbæk vender ryggen til Alternativet

Uffe Elbæk har kastet en håndgranat ind i det parti, han selv har stiftet.

Han forlader Alternativet sammen med folketingsmedlemmerne Rasmus Nordqvist, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique, der nu bliverløsgængere.

Dermed er hans livsprojekt sprængt i småstykker.

Alternativet består nu af et enkelt folketingsmedlem, nemlig Torsten Gejl.

- Så når jeg nu hopper ud af Alternativet-bussen og op på min egen grønne cykel, er det fordi, jeg ikke længere kan genkende det Alternativ, som jeg var med til at starte, skriver Elbæk i et brev til partiets medlemmer.

- Det lyder selvfølgelig meget sort-hvidt. Og det er det også. For jeg ved om nogen, hvor mange fine initiativer og tiltag, der finder sted i alle hjørner af Alternativet hver eneste ene dag – og givet også vil gøre det i fremtiden, skriver han ifølge Politiken.

Uffe Elbæk meddelte ved årets begyndelse, at han trak sig som politisk leder.

Josephine Fock overtog posten med klar opbakning fra partiets medlemmer, men hele valgprocessen blev sovset ind i interne intriger og magtkampe - kampe, som Elbæk ikke selv holdt sig fri af.

- Josephine Focks valgsejr var legitim og overbevisende. Men det er de kritiske spørgsmål, der er rejst efterfølgende, også, skriver Elbæk i brevet til medlemmerne. Og han fortsætter:

- Og det uanset om man kunne ønske, at det hele var foregået i den omvendte rækkefølge. Det gjorde det nu engang ikke. Derfor har jeg også respekt for, at vores hovedbestyrelse har påtaget sig den urias-opgave at finde ud af, hvad der er op og ned i de oplysninger, der er kommet frem. Uagtet, at jeg ikke er enig med deres konklusion, skriver Elbæk.

Forud for flugten fra Alternativet er gået et forløb, hvor partiets nyvalgte formand, Josephine Fock, er blevet beskyldt for at overfuse og sågar ruske i partiansatte.

I weekenden ville kun et snævert flertal i partiets hovedbestyrelse bakke hende op som formand Ikke desto mindre blev hun siddende.

Efterfølgende krævede Uffe Elbæks lokalbestyrelse i København, at han gik ud med fuldtonet opbakning til formanden. Et krav som Uffe Elbæk altså ikke ville efterleve.