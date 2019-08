Elefantorden til Trump

Meget er Donald Trump blevet kaldt, og det meste er rigtigt, men fra i dag kan han også blive omtalt som Ridder af Elefanten i Glasbutikken.

Den nye orden har Ekstra Bladet indstiftet af bitter nødvendighed.

Sagen er den, at USA’s præsident ter sig på en måde, som ville gøre ham til en oplagt kandidat til Ekstra Bladets Nytårstorsk. Der er imidlertid mindst tre alvorlige forhindringer:

Som navnet antyder, er det ikke ligefrem sæson for uddelingen af den flotte pris.

Turen over Atlanten til Washington ville blive bøvlet og kunne nok give den store fisk en tanke.

Sådan én – eller flere – kunne manden med det løjerlige hår ellers nok have brug for, men så er der den tredje og sidste forhindring:

Idiotisk opførsel

Den stolte tradition med uddeling af Ekstra Bladets Nytårstorsk har mere end 40 år på bagen, og af de uskrevne, men aldeles ufravigelige regler fremgår, at modtageren skal være dansk statsborger eller bosiddende i Danmark.

Som det turde være bekendt, er Donald Trump ingen af delene. Hans helt igennem idiotiske opførsel råber alligevel på en påskønnelse, og derfor har Ekstra Bladet indstiftet Elefant i Glasbutik-ordenen.

Eksemplerne på, hvordan han har gjort sig fortjent til den store hæder, er talrige, men på det seneste har han da nærmest overgået sig selv.

I slutningen af juli sagde han pludselig midt under et pressemøde, der handlede om, at han ville besøge Polen:

’Vi tager muligvis også til Danmark. Vi er ved at undersøge det i øjeblikket.’

Meddelelsen kom bag på alle, og han så såmænd også selv helt forbløffet ud, men få dage efter udsendte Det Hvide Hus en pressemeddelelse:

’Præsidentens og førstedamens besøg skal understrege de historiske bånd mellem USA, Polen og Danmark såvel som vores villighed til at konfrontere regionens mange fælles sikkerhedsudfordringer.’

I går sendte USA’s præsident så afbud. På Twitter ...

De historiske bånd skal ikke understreges, og de mange fælles sikkerhedsudfordringer er alligevel ikke noget at bruge tid på.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Tegning: Morten Ingemann

Donald er sur

Trump er sur, fordi Danmark ikke vil sælge Grønland til ham.

Den sætning ser jo egentlig forrykt ud, men den er dækkende.

USA’s præsident er en pengemand af den slags, der kender prisen på alt, men værdien af intet.

Trump forestillede sig i ramme alvor, at statsminister Mette Frederiksen ville gå i forhandlinger om at sælge 56.000 mennesker og mere end 1000 års fælles historie.

Når pengene er store nok, ikke?

Den idé blev skudt i sænk, og nu er manden fornærmet. Så kan det hele være lige meget, og han gider slet ikke besøge Danmark, hvis det skal være på den måde.

Og her var dronning Margrethe ellers i gang med at pudse sølvtøj og gemme askebægre væk ...

Respektløst er det, og Danmark har ellers i mange år været USA’s meget loyale – nogle ville sige føjelige – allierede.

I den forbindelse er det værd at notere sig, hvem Trump til gengæld behandler med respekt. Despoter og mordere som Nordkoreas Kim Jong-un, Ruslands Vladimir Putin, Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman med flere.

Sig mig, hvem du omgås ...

Pippi Langstrømpe

Trump har en forestilling om, at han med USA’s mange penge og store magt i ryggen altid kan få sin vilje.

Men som Pippi Langstrømpe siger:

’Den, som er vældig stærk, bør også være vældig rar.’

Det er USA’s præsident slet ikke. Han opfører sig som en nærsynet og brutal elefant i en glasbutik. Deraf den nye orden.

I afbuddet på Twitter skriver Trump også, at han nok vil besøge Danmark på et senere tidspunkt.

Den dag kan vi ikke.