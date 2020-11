Ellemann afviser Trump-retorik: - Dårligt tidspunkt for officiel krig

Venstres formand forsikrer om, at partiet ikke deler synspunkt med Donald Trump, efter Inger Støjberg (V) brugte et Trump-udtryk til gårsdagens traktor-demo. Et dårligt tidspunkt for splittelse, mener Hans Engell

Inger Støjberg, folketingsmedlem og næstformand i Venstre, kritiseres for at bruge udtrykket 'dræne sumpen', da hun i går talte til hundredvis af vrede landmænd, der demonstrerede mod regeringens håndtering af mink-sagen.

Udtrykket minder nemlig flere om USA's præsident, Donald Trump, der adskillige gange har brugt vendingen 'drain the swamp' – 'at dræne sumpen' – om at ville udrydde korruption i Washington, D.C.

Tidligere på dagen forsøgte Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at dysse Trump-associationen ned.

- Det er ikke et udtryk, jeg har hørt anvendt, ikke fra Venstres side i hvert fald. Jeg har hørt det anvendt af den nu snart, heldigvis, forhenværende præsident i Amerika. Det, han mente med det, det kan jeg forsikre om, at det mener Venstre ikke, lød søndag morgen fra Jakob Ellemann-Jensen til TV2 News.

- Vi mener, at regeringen skal udskiftes, men statsadministrationen, den har vi det fint med, uddybede han.

Lars Løkke Rasmussen talte ved demonstrationen i København, hvor han kaldte minkskandalen værre end Støjbergs ulovlige ordre.

Det er et dårligt tidspunkt for splittelse i Venstres top, vurderer politisk kommentator Hans Engell. Foto: Ritzau Scanpix

Selvom Ellemann-Jensen tager afstand fra Trump-retorikken, er der ikke lagt op til officiel krig mellem ham og næstformand Inger Støjberg. Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell:

- Om et par uger kommer beretningen fra Instrukskommissionen, og på den måde er det et dårligt tidspunkt for Jakob Ellemann-Jensen at lægge sig ud med Inger Støjberg på, siger han.

- Han kan ikke på den ene side være i krig med hende og på den anden side risikere at stå i en situation om få uger, hvor han skal forsvare Støjberg og Venstres ageren.

Hvad er instrukskommissionen? Instrukskommissionen undersøger, hvorvidt Inger Støjberg vidste, at det var ulovligt, da hun i 2016 som udlændinge- og integrationsminister gav ordre om at skille mindreårige asylansøgere fra ældre ægtefæller og samlevere. Undersøgelsen skal desuden afdække, hvorvidt Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Udlændingestyrelsen afgav korrekte og fyldestgørende oplysninger til Folketinget og ombudsmanden. Vis mere Luk

Støjberg deler vandene

Hans Engell beskriver desuden situationen som endnu et eksempel på, at Inger Støjberg deler vandene.

- Mange af dem i traktorerne og fiskekutterne kan godt lide retorikken. De bruger den selv. De kalder Mette Frederiksen og regeringen for 'forbryderisk', 'pampere' og så videre. På den måde pleaser Støjberg et stort publikum. Samtidig er der en stor del af Venstres vælgere, der bestemt ikke bryder sig om den form for retorik.

- Det er ikke tilfældigt, at hun bruger udtrykket. Oppositionen sætter lige nu alle styrker ind mod Mette Frederiksen, og så går Inger Støjberg lige skridtet videre for at sætte mink-sagen 'on fire', forklarer han yderligere.