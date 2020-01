Ellemann: De Radikale har svigtet

De Radikale svigtede i den økonomiske politik, da partiet i december forhandlede en finanslovsaftale på plads sammen med S-regeringen, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Det mener Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg må sige, at jeg i bedste fald er blevet skuffet. For De Radikale har desværre svigtet i den økonomiske politik.

- Vi har for første gang i mands minde fået en finanslov, der gør alle danskere fattigere, som gør det sværere at drive virksomhed, og som svækker beskæftigelsen, siger han.

Venstre-formanden havde håbet, at De Radikale med politisk leder Morten Østergaard i spidsen "ville være fornuftens og de ansvarliges stemme".

- Det er de ikke. De er sprunget ud som venstreorienterede, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Spørgsmål: Hvor har De Radikale især svigtet i finansloven set med Venstres øjne?

- Et af de områder, hvor det er særligt iøjnefaldende, er i forhold til generationsskiftet. Det med at tredoble skatten ved et generationsskifte gør det sværere at drive familieejede virksomheder.

- Det var et område, hvor mange familieejede virksomheder og hele det borgerlige Danmark havde sat sin lid til, at dér måtte De Radikale, om ikke andre steder så i hvert fald dér, træde i karakter.

- Og så må man også sige, at for helt almindelige danskere kommer der højere skatter og afgifter på alt lige fra mobiltelefoner til boligkøb, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Med finansloven blev den tidligere regerings nedsættelse af bo- og gaveafgiften blandt andet rullet tilbage, så den bliver forhøjet til 15 procent i år. De Radikale har gennem noget tid bakket op om dette tiltag.

En ekspertgruppe skal se på, hvordan man kan lave klare regler på området fremadrettet.

Sofie Carsten Nielsen, næstformand for De Radikale, affærdiger generelt Venstre-formandens kritik som "taktik".

- Den ældste traver, jeg har hørt, er, at de røde kalder os blå, og de blå kalder os røde. Og så er vi nok et udmærket sted, siger hun.

Kritikken af De Radikales politik i forhold til generationsskifte giver Sofie Carsten Nielsen heller ikke meget for.

- Det har været vores politik hele tiden, at skatten for arv skal være ens for alle, så det kan ikke komme som nogen overraskelse.

- Og det kan næppe være et svigt, når det er vores politik, og vi har ment det i masser af år, siger hun.

Forhøjelsen af bo- og gaveafgiften er blevet kritiseret, både af erhvervslivet og blå blok.

Kritikerne mener, at det kan ende med at lægge en voldsom byrde på virksomheder, der skifter hænder fra en generation til en anden. Og dermed mindske investeringer og koste job.

Jakob Ellemann-Jensen får senere søndag lejlighed til at fremføre sine synspunkter ansigt til ansigt over for Morten Østergaard.

Det sker, når de to og statsminister Mette Frederiksen (S) mødes til partilederdebat ved De Radikales nytårsstævne på Hotel Nyborg Strand.