Ellemann fastholder: Regeringen vil afskaffe store bededag

Regeringen fastholder, at store bededag skal sløjfes, selv om en samlet opposition torsdag morgen har fremlagt en alternativ finansiering af forsvarsudgifter.

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) siger, at han nu vil studere forslaget, og han holder dermed umiddelbart døren åben for, at andre partier kan komme med i forsvarsaftale.

Men på spørgsmålet, om regeringen vil afskaffe helligdagen, uanset om oppositionens forslag vurderes som godt, svarer han 'ja'.

- Det er regeringens holdning, at store bededag bliver afskaffet.

Forsvarsministeren bløder tilsyneladende op, når det gælder den betingelse, som regeringen har opstillet: At de øvrige partier skal tilslutte sig afskaffelsen af en helligdag for at være med i det næste forsvarsforlig.

I hvert fald afviser han ikke oppositionens forslag blankt, som han gjorde i sidste uge, da han opstillede et ultimatum: Vis os et alternativt forslag senest fredag 20. januar, ellers kommer I ikke med i forsvarsaftalen.

- Jeg kommer ikke til at have en meget firkantet holdning til noget, der lige er præsenteret, og som jeg ikke har haft ordentlig tid til at sætte mig ind i.

- Er det noget, der kan hænge sammen. Er det noget, der kan lade sig gøre?

- Vi har præsenteret vores forslag. Nu skal vi også behandle det andet med respekt.

De ni partier i Folketinget, som ikke er med i regeringen, udsendte torsdag morgen et forslag til, hvordan man kan finansiere fremrykningen af forsvarsudgifter, så Danmark i 2030 kan nå et aftalt Nato-mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Det skal ifølge de ni partier blandt andet ske ved at hente penge fra en vinterhjælpepakke, der ifølge oppositionen er overfinansieret og en sanering af erhvervsstøtten.

- Det vil vi se nærmere på. Det er lige landet. Det er klart, det kigger vi på.

- Når vi fra regeringens side har foreslået store bededag, så er det fordi, der både frigives noget økonomi, men også fordi vi genererer et stort arbejdsudbud. Begge dele synes vi er vigtigt, men nu kigger vi på det forslag, der er kommet, siger Ellemann.