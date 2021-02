Ellemann: - Jeg er oprigtigt ked af det

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skriver på Facebook, at han er oprigtigt ked af, at Inger Støjberg har forladt Venstre:

'Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg havde håbet, at Inger kunne se sig selv i Venstre i fremtiden. Det kan hun ikke, og det er jeg ked af,' skriver han.

Samme linje

Jakob Ellemann-Jensen skriver også, at det for ham står klart, at Støjbergs exit ikke handler om politik.

Ifølge ham er de nemlig på samme politiske linje, når det kommer til blandt andet udlændingepolitik og såkaldte 'danske værdier':

'Jeg har været soldat for Danmark og været udsendt med Dannebrog på skulderen og våben i hånd for at kæmpe for danske værdier, og det jeg tror på. Så jeg vil ikke høre tale om, at jeg ikke har kærlighed til Danmark,' skriver han i et skarpt svirp til sin tidligere næstformand.

Det er ikke længe siden, at alt åndede fred og ro mellem Støjberg og Ellemann-Jensen... Foto: Claus Bonnerup

Alt det bedste

Det var så sent som 2019, at Inger Støjberg blev valgt som næstformand i Venstre.

Dengang troede Jakob Ellemann-Jensen på, at formandsduoen, der skulle forene et splittet Venstre, nok skulle lykkes:

'(...) Jeg var sikker på, at Inger og jeg kunne udgøre den stærkeste duo i dansk politik. Det tror jeg også Inger håbede på, men det fungerede ikke og derfor måtte samarbejdet som formand og næstformand ophøre,' skriver han.

Han slutter sit opslag med at ønske Inger Støjberg, der i dag altså har lagt et mangeårigt medlemskab af Venstre bag sig, alt det bedste fremover.