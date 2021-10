Ellemann: Jeg kan sagtens se Pape som statsminister

Da regeringen i denne uge skulle forhandle aftalen om landbrugets klimabidrag på plads, var det Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives formand Søren Pape Poulsen, der mødte op.

Sammen forhandlede de to partiledere på vegne af hele blå blok. På Venstres landsmøde lørdag fremhæver Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen det tætte samarbejde med sin største rival som leder af blå blok.

- Jeg synes, Søren Pape Poulsen er en fremragende politiker. Vi deler mange holdninger, og vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde.

I meningsmålingerne er parløbet også tæt. I den seneste Voxmeter-måling står Venstre til 14,9 procent af stemmerne, mens De Konservative står til 14,5 procent.

Dermed skal der ikke flyttes mange vælgere, før Søren Pape Poulsen pludselig vil være det naturlige valg til posten som lederen af oppositionen. Dermed ville Pape også blive blå bloks kandidat til statsministerposten.

Spørgsmål: Kan du leve med Søren Pape Poulsen som statsminister og være med i en Konservativ-ledet regering?

- Det er sjovt, så mange gange jeg skal svare på det spørgsmål. Det kan jeg sagtens, siger Ellemann og tilføjer:

- Jeg kunne sagtens se Søren Pape Poulsen som statsminister. Jeg ser hellere mig selv som statsminister. Men jeg synes, det er bedre for Danmark med en liberal end en konservativ statsminister. Det er derfor, jeg er Venstre-mand, siger Jakob Ellemann-Jensen.

På De Konservatives landsmøde i efteråret lukkede Søren Pape Poulsen ikke for spekulationerne, da han med henvisning til tidligere statsminister for De Konservative Poul Schlüter sagde:

- Der kommer en konservativ statsminister igen.

På Venstres landsmøde er et af de uundgåelige temaerne partiets tilbagegang.

I sin humoristiske tale, sagde politisk ordfører Sophie Løhde, at hun altid forsøger at finde det positive i meningsmålingerne.

Først ser hun, om Venstre har fået fremgang. Det er ikke tilfældet. Så ser hun, om blå blok har fået fremgang. Det er så heller ikke tilfældet. Så ser hun, om Socialdemokratiet har fået tilbagegang. Det har i de, og så er det et tegn på, at vælgerne ønsker en ny regering.

Talen blev modtaget med latter på landsmødet. Der er en stemning på landsmødet af, at nok er partiet gået markant tilbage, men nu er man nået et punkt, hvor genopbygningen er i gang.

Spørgsmål: Er I over ballade og tilbagegang i partiet?

- Det vil jeg håbe, at vi er. Det er ikke nogen hemmelighed, at der har været en vejsidebombe eller otte det seneste års tid.

- Det har givet nogle knubs og slag. Nu er vi i en genopbygningsfase. Vi er på vej fremad og opad. Opad bakke er også fremad, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Efter at Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg har forladt partiet, er der blevet mindre intern splid og kritik. Ellemann håber, at det nu vil være et Venstre i ro med sig selv, der ser frem til kommunalvalget 16. november.

- Der er nok derude, der har lyst til at gokke os oven i nøden. Lad os lade være med at gøre det selv, siger han.