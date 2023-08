Ellemann-Jensen erkender fejl og undskylder i sag om artilleriindkøb

Forsvarsministeren vil have uvildig undersøgelse og undskylder, at han har viderebragt forkerte oplysninger

Forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) undskylder tirsdag over for Folketinget, fordi han har videregivet forkerte oplysninger i sagen om indkøb af 19 artillerikanoner til Forsvaret.

Han ønsker en uvildig undersøgelse af sagen.

- Det har været en kritisabel proces, siger han på et pressemøde i Forsvarsministeriet.

- Nu har jeg modtaget en redegørelse både fra Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

- Jeg må desværre konstatere, at Folketinget desværre har fået forkerte oplysninger. Det har jeg i dag undskyldt for, siger Jakob Ellemann-Jensen, efter at han har orienteret forligskredsen bag forsvarsforliget samt Folketingets Finansudvalg om sagen.

Både Forsvarsministeriet og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har lavet en redegørelse i sagen.

Annonce:

Medlemmerne af Folketingets Finansudvalg fik i januar kun meget kort tid til at beslutte sig for, om de ville sige ja til et tilbud om indkøb af artillerikanoner fra den kontroversielle israelske våbenproducent Elbit Systems.

- Redegørelserne viser, at formuleringen i de aktstykker, som blev oversendt til Finansudvalget den 26. januar, er forkert, står der i en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.

- Af aktstykkerne fremgår det, at 'Aktstykket haster, idet kontrakten med leverandøren skal underskrives snarest muligt og inden udgangen af januar af hensyn til tilbuddets gyldighed, produktionsmuligheder og en hastig opbygning af den operative kapacitet.'

I virkeligheden havde tilbuddet fra Elbit Systems en svarfrist helt frem til 30. juni, altså fem måneder senere, end Folketingets Finansudvalg fik at vide.

Jakob Ellemann-Jensen påtager sig en del af ansvaret for denne brøler.

Annonce:

- Jeg gav Finansudvalget for kort tid. Jeg skulle have givet længere tid til Finansudvalget. Det kunne jeg have gjort ved at bede om en ekstraordinær behandling. Det har jeg netop undskyldt for over for Finansudvalgets medlemmer, siger han på pressemødet.

En anden graverende fejl i forløbet er, at Folketinget ikke blev orienteret om, at Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse ikke tog fornyet kontakt til alle potentielle leverandører af de våben, som endte med at koste omkring 1,7 milliarder kroner hos Elbit Systems.

Den franske leverandør Nexter Systems blev således ikke kontaktet.

- Det fremgår således af den materielfaglige vurdering, at der var rettet uformel henvendelse til tre relevante leverandører, herunder Nexter Systems. Det var dog ikke tilfældet for Nexter Systems, står der i pressemeddelelsen.

Ligeledes blev Folketinget ikke orienteret om, at FMI og Elbit Systems i januar i år indgik forlig om et sagsanlæg, som den israelske våbenproducent havde anlagt i 2020 efter at være blevet forbigået ved en tidligere våbenordre.

Annonce:

Jakob Ellemann-Jensen mener, at der er behov for mere end de to redegørelser, der er landet tirsdag.

- Det har samlet set været et kritisabelt forløb. Der er begået fejl, og jeg har derfor lagt vægt på, at der tages konkrete skridt, så vi ikke oplever et sådant forløb igen, siger forsvarsministeren.

- Jeg har fortsat en række spørgsmål til både FMI's markedsafdækning og den manglende orientering af departementet om det indgåede forlig med Elbit.

- Jeg har derfor foreslået forligspartierne, at der gennemføres en uvildig undersøgelse, så vi kan få afklaret de spørgsmål, der fortsat er, siger han.