Ellemann-Jensen forlænger sygemelding efter operation

Som følge af en operation for to diskusprolapser har Jakob Ellemann-Jensen forlænget sin sygemelding

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skriver på Facebook, at han forlænger sin sygemelding efter operation for to diskusprolapser til efter efterårsferien.

Tidligere lød det ellers, at Ellemann ville være sygemeldt frem til 3. oktober som følge af operationen 16. september.

På Facebook skriver formanden i forbindelse med Venstres landsmøde, der skulle have været afholdt lørdag:

'Det må desværre vente lidt endnu. Både fordi landsmødet blev aflyst, men også fordi jeg endnu ikke er kampklar efter min operation for to diskusprolapser i halsen for et par uger siden. Derfor deltager jeg heller ikke i Folketingets åbning i næste uge. Åbningsdebatten i Folketinget tager gerne over 12 timer, og selvom jeg er på benene igen, så er kroppen endnu ikke klar til det eller til en time på talerstolen.'

Jakob Ellemann-Jensen forventer at være tilbage efter efterårsferien.

Sophie Løhde, Venstres politiske ordfører, skal agere som vikar for Ellemann-Jensen. Det bliver således også hende, der afløser ham ved Folketingets åbningsdebat.

