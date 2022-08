Ellemann: Nu er vi to super-kvalificerede kandidater

Jakob Ellemann-Jensen (V) har mandag fået en konkurrent i blå blok i kampen om statsministerposten.

- Nu er vi to super-kvalificerede statsministerkandidater. Det tror jeg er meget godt, siger V-formanden på et pressemøde mandag, der skulle handle om Venstre nye reformudspil, men i store træk endte med at handle om det kommende folketingsvalg.

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, meddelte tidligere mandag, at han er kandidat ved det kommende folketingsvalg.

Nyheden om Søren Papes kandidatur kom dog ikke bag på Jakob Ellemann-Jensen, som længe har regnet den konservative formand som kandidat til statsministerposten.

- Jeg må tilstå, at det ikke er den mest overraskende nyhed i dansk politik nogensinde. Nu er det officielt. Jeg har betragtet Søren som kandidat til statsministerposten i lang tid, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Søren Pape går til valg som statsministerkandidat.

To borgerlige kamphaner

De to er dog ikke helt enige om, hvem der skal lede forhandlingerne i den borgerlige lejr, hvis de blå sidder med et flertal.

- Det største parti har serveretten.

- Jeg har sagt de seneste tre år, at jeg går til valg på en blå regering, og at Venstre har statsministerposten i den regering, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Søren Pape Poulsen gentog mandag et synspunkt, som han også luftede i et interview for et halvt år siden: At den af de borgerlige kandidater, der kan samle flest mandater bag sig, må lede forhandlingerne.

De to partier står til at blive stort set lige store i en frisk måling fra Voxmeter.

Den konservative leder går benhårdt efter at være kongen af blå blok og dermed statsministerkandidat. Læs mere om hans vilde sager her.

