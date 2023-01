Ellemann presser partier på helligdag: Svar senest om 7 dage

Regeringen lægger nu pres på partierne bag Det Nationale Kompromis om sikkerhedspolitik.

Hvis disse partier - Radikale, SF og Konservative - vil være med i et kommende forsvarsforlig, skal de svare inden næste fredag, om de vil stemme for at afskaffe en helligdag, da det er et led i finansieringen af en kommende forsvarsaftale.

- Der er en sammenhæng mellem det at tage ansvar for finansieringen af et nyt forsvarsforlig og det at deltage i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.

- Derfor har jeg bedt partierne bag Det Nationale Kompromis om at give et svar på det her i den kommende uge, siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen til Ritzau.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne fremlagde i december et regeringsgrundlag, hvor et ønske om at fremrykke forsvarsudgifter blev finansieret af afskaffelsen af en helligdag.

Det blev begrundet med, at der er krig i Europa, og derfor er det nødvendigt at nå en Nato-målsætning om at bruge to procent af bnp på forsvar i 2030 i stedet for 2033, som partierne bag Det Nationale Kompromis havde aftalt for et år siden.

Vil ramme dem hvor det gør mest ondt