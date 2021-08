Ellemann: Regeringens finanslovsudspil er en tynd omgang

Hvis noget er sikkert i dansk politik, så er det, at regeringen får kritik for ikke at være ambitiøs nok, når den fremlægger sit finanslovsforslag.

Og sådan er det også mandag, hvor finansminister Nicolai Wammen (S) fremlægger regeringens forslag til finansloven for 2022.

Støttepartierne kræver mere, blandt andet på klima, og også hos oppositionen er der kritik.

Blandt andre fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Regeringens finanslovsudspil er en tynd omgang, siger han i en skriftlig kommentar.

- Der bliver gjort for lidt for at fremtidssikre dansk økonomi med flere hænder og sætte gang i den grønne omstilling.

- Venstre melder sig klar til at forhandle. Vi vil øge beskæftigelsen og investere i klimaet. Det er en ansvarlig vej for Danmark, siger Ellemann-Jensen.

Han henviser til Venstres reformforslag, hvor man vil sænke dimittendsatsen og i stedet skabe et permanent grønt råderum.

Det vil ifølge Venstre øge beskæftigelsen med 5700 personer samt frigive 1,7 milliarder kroner årligt, som kan investeres i den grønne omstilling.

Umiddelbart er det ikke sandsynligt, at Venstre eller andre partier fra blå blok kommer med i en endelig aftale. Det ligner på forhånd noget, som regeringen klarer sammen med støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten.