Ellemann stiller ultimativt krav til Mette F.

Det er et ultimativt krav for Venstre, at der er et skattestop under genopretningen efter coronakrisen.

Det siger Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, under torsdag aftens tv-debat, som både bliver sendt på både DR og TV 2.

- Hvis vi hæver skatterne i det her land, så skubber vi arbejdspladser ud af landet. Der er rigeligt med danskere, som har mistet deres arbejde. Vi er nødt til at sikre at de kan komme på arbejde igen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Og jeg vil bare sige meget klart, hvis man vælger den vej, hvor man mener, at der skal være højere skatter og højere afgifter, så bliver det uden Venstre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fastslår, at regeringen ikke har planer om øgede skatter.

- Regeringens svar er ikke at sætte skatten op. Det vil være et mærkværdigt svar til et dansk erhvervsliv, der står i en rigtig, rigtig svær situation, siger Mette Frederiksen.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger, at Venstres skattestop ikke er nok.

Danske virksomheder er i international konkurrence. Derfor skal skatterne ned, hvis man skal holde hånden under arbejdspladserne, mener Pape.

Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten, siger derimod, at de bredeste skuldre skal bære. Det er blandt andet de virksomheder, der har fået store skattelettelser.

Efter debatten bliver Mette Frederiksen af journalister spurgt, om hun overvejer at sætte skatten ned.

Til det svarer hun:

- Det er i hvert fald en rigtig god idé at understøtte, at danskerne kommer ud og bruger penge. Hvordan vi præcis skal gøre det, kommer vi altså til at buge lidt mere tid på at diskutere med hinanden, for det lyder så let, men vi skal også helst være sikre på, at pengene rent faktisk bliver brugt, siger hun.

Mette Frederiksen vil undgå, at de penge, danskerne får ud af eventuelle skattelettelser, havner på op en opsparing.

- Det kan være meget godt i andre situationer, men her og nu synes jeg faktisk, at Søren Pape (formand for De Konservative, red.) har sagt det meget klart, at der er noget fædrelandskærlighed ved at lade dankortet svinge, siger hun.