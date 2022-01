Ellemann til Mette Frederiksen: Lad os forhandle nu

Regeringens sundhedsudspil er udsat på ubestemt tid på grund af coronakrisen. Regeringen er villig til at se på mere udenlandsk arbejdskraft. Der skal i år laves en CO₂-afgift. Og senest i 2030 skal man kunne flyve 'helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark'. Desuden skal ældreområdet nytænkes med en ældrelov.

Sådan lød det blandt andet fra statsminister Mette Frederiksen (S) i nytårstalen.

Men ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tøver regeringen for meget på en række politiske områder.

- Vigtige emner i statsministerens tale. Men jeg forstår ikke, at regeringen tøver.

- Vi skal have skabt et langt stærkere sundhedsvæsen, sikret mere arbejdskraft til erhvervslivet og sat gang i den grønne omstilling nu. Venstre er klar til forhandlinger, siger Ellemann-Jensen i en skriftlig kommentar.

Venstre har især de seneste uger kritiseret, at regeringen endnu ikke er kommet med sit sundhedsudspil, og Venstre har også længe efterspurgt mere udenlandsk arbejdskraft, hvilket erhvervslivet i lang tid har sukket efter.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, hørte en række interessante ting i statsministerens nytårstale, siger han til TV 2 News.

- Jeg vil godt erklære mig enig i rigtig mange af overskrifterne og tilgangene til det, der kommer frem, siger Pape.

Især regeringens åbning over for mere udenlandsk arbejdskraft bed han mærke i. Den mangler i den grad, mener Pape.

- For vi taber velfærd hver dag i det her land, fordi virksomhederne mangler arbejdskraft, så vil det kræve, at regeringen så er klar til at gøre noget ved det, siger Pape.