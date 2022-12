Elon Musk taber egen afstemning om sit job som Twitter-topchef

Twitter-topchef Elon Musk har sat sin egen stilling til afstemning på det sociale medie, og et flertal af deltagerne i afstemningen har stemt for, at han skal forlade sin stilling.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Over 17 millioner brugere har stemt, og af dem har 57,5 procent stemt for, at Elon Musk ikke skal fortsætte som topchef for Twitter.

Musk stod i spidsen for et køb af det sociale medie. Købet blev færdiggjort i oktober. Han har siden da selv været topchef for selskabet.

Afstemningen har ingen direkte konsekvenser ud over dem, som Elon Musk selv måtte drage.

Men i sin formulering af spørgsmålet til afstemning skrev Musk:

- Skal jeg træde tilbage som chef for Twitter? Jeg vil følge resultatet af denne afstemning.

Derfor afventes reaktionen fra Twitter-topchefen.

Elon Musk har tidligere sat beslutninger om, hvordan Twitter skal drives, til afstemning blandt brugerne. Eksempelvis har han sat suspenderingen af bestemte brugere til afstemning.

Her har man dog også oplevet, at han har trukket en afstemning tilbage for at ændre på svarmulighederne.

Elon Musks køb af Twitter skete til en værdi svarende til omkring 308 milliarder kroner. Musk kan sagtens fortsætte som ejer, selv om han skulle træde tilbage som topchef.

Ud over sin rolle som topchef for Twitter er Elon Musk kendt for at stå i spidsen for bilproducenten Tesla.

Her har aktien i år lidt under hårde tider på aktiemarkedet, men ifølge investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen også Musks fokus på Twitter frem for Tesla.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters handles Tesla-aktien til fem procent over lukkekurs fra i går på de amerikanske formarkedet i kølvandet på Twitter-afstemningens resultat.

Det vil måske være en ringe trøst for de Tesla-aktionærer, hvis aktier har mistet over 50 procent af deres værdi siden september.