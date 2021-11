Embedsmand 'indefrøs' mink-dokumenter

Mens der i toppen af magtpyramiden i Statsministeriet siden 2020 har været en praksis med sletning af sms'er, var der under minksagen hos embedsværket en anderledes opmærksomhed på at kunne dokumentere hændelsesforløbet.

Under lørdagens afhøringer i Minkkommissionen redegjorde afdelingschef i Justitsministeriet, Anne-Mette Lyhne Jensen, således for, at hun i november 2020 hurtigt registrerede, hvordan den manglende lovhjemmel blev debatteret på Christiansborg, og at en kommissionsgranskning af sagen derfor kunne komme på tale.

Hun gik derfor i gang med at lave sin egen tidslinje i sagen, forklarede hun lørdag, da kommissionen udspurgte hende.

Det fremgår af DRs liveblog fra afhøringen.

'Freeze'

Medlem af kommissionen, Ole Spiermann, ønskede i den forbindelse at vide, om det var Justitsministeriet, som på det tidspunkt bad de relevante embedsmænd om at 'holde på data',

- Jeg ved godt, at det er freeze på det her tidspunkt, svarede Anne-Mette Lyhne Jensen, hvorefter Ole Spiermann spurgte uddybende:

- Du vil ikke gå i gang med at slette mails eller sms’er på det tidspunkt?

Nej, svarede afdelingschefen.

Hun ønsker ikke ønsker at udtale sig yderligere, oplyser hendes bisidder, Jacob Aaes.

SMS'er undersøges fortsat

Afdelingschefens nidkære forhold til at kunne dokumentere sin egen rolle står i kontrast til den automatiske sletning af sms'er, som toppen af Statsministeriet har praktiseret fra sommeren 2020 og frem til i tirsdags, hvor slettefunktionen blev slået fra.

- Set i lyset af, at der nu kan være ændrede vilkår omkring adgangen til sms’er, så er det vigtigt, at der er adgang til sms’er fremadrettet, sagde statsministeren, efter at hun igennem flere dage havde været udsat for massiv kritik.

Det er fortsat uvist, om der blandt de slettede sms'er er materiale, som er relevant for Minkkommissionen, og som skulle være journaliseret.

Det på trods af, at Justitsministeriets teknikere er færdige med at undersøge de relevante telefoner.

'Politiets teknikere er nu færdige med at forsøge at genskabe materiale fra de indleverede enheder. I det omfang det måtte være lykkedes at genskabe SMS-beskeder fra perioden april til december 2020, vil det kræve en manuel gennemgang heraf med henblik på at identificere, om der er genskabt materiale af relevans for kommissionens arbejde,' lød det fredag i en pressemeddelelse.