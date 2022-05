En fremtid uden Putin: Diskuterer hans exit

En fremtid uden Vladimir Putin som Ruslands præsident.

Det lyder umiddelbart ikke som et nærtstående scenarie, men faktisk kan det blive virkelighed inden for en overskuelig fremtid.

Ifølge en spritny rapport diskuteres den 69-årige præsidents afgang nemlig i korridorerne i Kreml.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Rusland har præventivt slået en aggression tilbage. Det var en tvungen, rettidig - og den eneste rigtige - beslutning, sagde Putin blandt andet i sin tale til nationen på på årsdagen for Sovjetunionens sejr over Nazityskland Putin: Derfor invaderede vi Ukraine.

Desillusioneret elite

Den russiske politiske, finansielle og militære elite menes således at være kørt surt med Putin bag rattet efter invasionen af Ukraine, skriver britiske Sky News.

Rapporten kommer fra det uafhængige medie Meduza, som citerer kilder tæt på Kreml.

De mener, at Putin er havnet i centrum for utilfredshed blandt dem, der både er for og imod invasionen af ​​Ukraine.

Blandt dem, der grundlæggende går ind for invasionen, skulle der ifølge mediet være utilfredshed med de manglende fremskridt i Ukraine.

Derudover vokser utilfredsheden blandt Ruslands rigeste også over konsekvenserne af de hårde sanktioner, som Vesten har indført mod landet.

Forsøgt myrdet

Det er dog heller ikke første gang, siden invasionen af Ukraine, at Putins fremtid bliver drøftet i Rusland.

Tidligere under krigen var der ikke kun tale om at afsætte præsidenten, men om at slå ham ihjel.

I en opsigtsvækkende udtalelse fra Ukraines militære efterretningschef, Kyrylo Budanov, til den ukrainske avis Pravda lød det mandag, at Putin blev forsøgt myrdet umiddelbart efter invasionen i februar.

- Det var et forsøg på at myrde Putin. Han blev endda angrebet af repræsentanter for Kaukasus-regionen, siges det.

- Det er omkring to måneder siden. Dette er ikke-offentlig information, og forsøget var en total fiasko, har efterretningschefen blandt andet sagt til mediet ifølge Sky News.

Styret i Kreml har ikke kommenteret Kyrylo Budanovs påstand.

Putin har strammet sit greb om magten i Rusland, siden han blev præsident i 2000. Skulle han blive tvunget fra posten, kan disse fra Putins inderkreds bestige tronen.