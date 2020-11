En grøn verden til forskel

Valget mellem Joe Biden og Donald Trump er ikke kun et valg for USA, men også et valg for klimaet

Det amerikanske præsidentvalg kommer til at have afgørende betydning for klimaet.

De to præsidentkandidater har vidt forskellige tilgange til miljøspørgsmålet i USA, og hvem der ender med at sidde i det hvide hus kommer til at have afgørende betydning for klimatilgangen.

Donald Trump besluttede i 2017 at USA skulle trække sig fra Paris-aftalen - som omhandler begrænsning af CO2-udledning. På daværende tidspunkt talte han om at genforhandle aftalen, men det er endnu ikke sket.

Hvem dem næste amerikanske præsident bliver kan derfor have direkte betydning på USA's tilslutning til Paris-aftalen. Flere har spekuleret i, at hvis Biden bliver valgt, så kunne USA tilslutte sig aftalen igen. Dette kræver kun en måneds varsel.

Biden anser miljø som værende et centralt politisk emne

Ligesom det danske Folketingsvalgs 2019 bliver valget i USA et miljøvalg. Hvilken vej går et af verdens største lande, bliver spørgsmålet. Joe Biden er i hvert fald helt klar i sin politik. Han vil gøre USA grønnere. Langt grønnere.

- Joe Biden har en stor vision for miljøet, og USA skal gøres grønnere, hvis det står til ham. Han har sågar planer om en plan, der skal koste 2000 milliarder dollars, ligesom USA skal være CO2-neutralt i 2050, siger Jørn Brøndal, der er professor i Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

Et besøg på Joe Bidens hjemmeside vidner dog også om, at han er miljøets mand. Allerede i 2025 skal de første skridt mod en CO2-neutral nation være taget, ligesom det står med store bogstaver, at USA skal samle resten af verden og opfordre dem til at deltage i kampen mod klimaforandringerne.

Trump har ikke fremlagt en konkret miljøpolitik

Manglen på en politiske platform fra Trumps side, gør miljøet til et åbent spørgsmål, når det kommer til den nuværende amerikanske præsident. Men det er næppe noget, som den siddende præsident pludselig kaster sin kærlighed over, hvis man spørger Jørn Brøndal.

- Han vil ikke have, at USA bliver grønt. Han roser sig selv til skyerne for at have dereguleret de grønne tiltag, som Barack Obama fik indført, siger han.

Årsagen til, at vi ikke ved meget om Trumps politik er, at han ikke har fremlagt en platform for sin politik, som normalt bliver fremlagt på partiernes partikonventer som optakt til valget. Det er meget usædvanligt, at en præsidentkandidat ikke har det.