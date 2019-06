En kæk kommentar stjal al opmærksomheden

Donald Trump og Vladimir Putin mødtes for første gang i næsten et år. En kommentar fra Donald Trump stjal showet

Donald Trump er ikke bange for at sige sin mening. Heller ikke til den russiske præsident, Vlaidmir Putin.

Fredag mødtes verdens to meste magtfuld mænd i Osaka i Japan i forbindelse med G20-topmødet, men det var ikke drøftelser om verdens økonomi, der stjal opmærksomheden.

Det var derimod en kæk kommentar fra Donald Trump.

Efter det klassiske og meget opstillede håndtryk mellem de to statsledere satte de sig foran journalisterne, og her vovede en af de fremmødte fra pressen at spørge, om Trump ville sige til Putin, at Rusland skulle lade være med at blande sig i præsidentvalget i 2020.

Og den mulighed greb Donald Trump.

- Selvfølgelig vil jeg det. Bland dig ikke i valget, sagde Donald Trump to gange, mens han smilede og pegede på Vladimir Putin.

Foto: Ritzau Scanpix

Med hjælp fra sin tolk fik den russiske præsident beskeden, inden de begge sendte et kækt smil til hinanden. Øjeblikket har allerede stjålet opmærksomheden i USA, hvor flere medier har beskrevet kommentaren.

Foruden ordren til Vladimir Putin sagde Donald Trump, hvordan de to havde et fantastisk forhold.

- Vi har et meget, meget god forhold, og vi ser frem til at bruge nogle gode timer sammen. Mange gode ting kommer ud af det her forhold, sagde Donald Trump.

Det er første gang siden juli 2018, at de to statsledere mødes. Dengang nægtede Vladimir Putin på et møde i Helsinki, at han havde blandet sig i det amerikanske valg.

Også selvom de samlede efterretningstjenester i USA i januar 2017 konkluderede, at Rusland havde været dybt involveret i valgkampen for at få Trump valgt.

Både Vladimir Putin og Donald Trump er i Osaka for at mødes med de øvrige G20-lande, og her er blandt andet INF-traktaten om kortrækkende raketter, og spændingerne mellem USA og Iran, som Rusland er allieret med.

Foto: Ritzau Scanpix

