Én kommentar forarger: Nu jubler 'Disney-drengene'

- Gavin McInnes startede Proud Boys tilbage i 2016.

- Dengang kaldte han det for en mandschauvinistisk klub, der mødtes for at drikke, slås og læse hørt fra Pat Buchanans kontroversielle 'Death of the West'. Den beskriver, hvordan den vestlige kultur er ved at dø takket være immigrationen-

- I 2017 var der ballade, da et Proud Boys-medlem deltog i Unite The Right-marchen i Charlottesvile i august 2017. Her deltog også nazister og medlemmer af Ku Klux Klan. En blev dræbt og 19 andre sårede i forbindelse med et angreb på moddemonstranter. Det accepterede Gavin McInnes ikke.

- Navnet Proud Boys stammer fra Disney-filmen Aladdin, hvor han synger 'Proud of Your Boy'.