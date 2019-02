Én sætning kan give Trump problemer i retssag

Fredag underskrev USA's præsident, Donald Trump, en erklæring om national nødretstilstand. Med den i hånden kan præsidenten finansiere den grænsemur ved Mexico, han har lovet i valgkampen, helt uden om Kongressen.

Beslutningen blev leveret på et pressemøde ved Det Hvide Hus, hvor der forinden faldt en lang række usædvanlige udtalelser. I stedet for at tale om nødsituationen, talte præsidenten om Kina, Storbritannien og det kommende topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jung Un, skriver The New Yorker.

CNN's Jim Acosta blev beskyldt for fake news, da han spurgte ind til en rapport om imigration.

Efter et par minutter kom præsident Trump til sagen. Han sagde blandt andet, at 'mure virker 100 procent'.

Men han vil nok fortryde sit svar til en journalist, der ville vide, hvorfor han benytter den nationale nødretstilstand til bygge muren. For den kan måske få konsekvenser i en retssag, skriver MSNBC.

- Jeg kunne opføre muren over en længere periode. Jeg behøvede ikke at gøre det her, men jeg ville hellere gøre det meget hurtigere, sagde Donald Trump.

"I could do the wall over a longer period of time. I didn't need to do this, but I'd rather do it much faster," President Trump tells @PeterAlexander of national emergency declaration to secure funding for border wall. https://t.co/6ncbtP4QCx pic.twitter.com/yptbKdN5hp — MSNBC (@MSNBC) 15. februar 2019

Møder massiv kritik

Den bemærkning er blevet heftigt kommenteret på sociale medier under hashtagget #FakeTrumpEmergency.

Demokraternes leder af Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, mener, at Trump med den bemærkning leverer det bedste argument for, at der ikke er tale om en nødsituation.

- Det tydeligste tegn på, at Donald Trumps falske nødret ikke er legitim? Præsidenten siger selv, at han ikke behøvede erklære national nødretstilstand - det er bare en hurtigere måde at tvinge skatteyderne til at betale regningen, efter Kongressen ikke ville lade ham få sin vilje, skriver Pelosi på Twitter.

Clearest sign that @realDonaldTrump’s #FakeTrumpEmergency is not legitimate? The President himself says he didn’t need to declare a national emergency – it’s just a faster way to force taxpayers to foot the bill after Congress wouldn’t let him have his way. pic.twitter.com/igvnNk128J — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 15. februar 2019

Retsudvalget i Repræsentanternes Hus har sendt et brev til Trump, hvor det fremgår, at udvalget vil starte en efterforskning af præsidentens erklæring. Udvalget mener, at erklæringen indebære forfatnings- og lovmæssige problemer.

Delstaten New York har desuden meddelt, at beslutningen om at indføre nødretstilstand vil blive udfordret ved en domstol.

