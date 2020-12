En telefonsamtale skaber ny ballade

Ifølge Washington Post skulle Donald Trump have ringet flere gange til flertalsleder i Repræsentanters Hus i Pennsylvania Bryan Cutler for at høre, hvad han kan gøre med valgresultatet i delstaten

Donald Trump giver ikke op.

Demokraten Joe Biden har for længst vundet det amerikanske valg, men som vi flere gange har beskrevet her på Ekstra Bladet, så klynger Donald Trump sig til det sidste håb.

Præsidenten har efter sigende rettet blikket mod Valgmandskollegiet, der formelt skal pege på den amerikanske præsident for de kommende fire år.

Her vil han angiveligt forsøge at påvirke og skabe så meget kaos hos valgmændene, at der ikke er et 100 procent klart resultat 14. december, når de mødes.

Og nu skaber en telefonsamtale med præsidenten i den ene ende af røret ny ballade. Det skriver The Washington Post.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Donald Trump i Det Hvide Hus mandag 7. december. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Engell: So long, Donald

Kontroversiel samtale

Ifølge avisen skulle Donald Trump have ringet flere gange til flertalsleder i Repræsentanters Hus i Pennsylvania Bryan Cutler for at høre, hvad han kan gøre med valgresultatet i delstaten.

Det bekræfter talsmand for Republikaneren, Michael Straub, over for avisen.

- Præsidenten sagde: Jeg hører om alle disse problemer i Philadelphia, og problemerne med loven. Hvad kan vi gøre for at fikse det, siger Michael Straub til avisen.

Anonyme kilder har efterfølgende fortalt til AP, at Donald Trumps plan var at påvirke nogle af valgmændene i staten til at forsøge at stemme på ham i stedet for Joe Biden.

Stiktosset Trump: 'En international joke'

Medier: Et sidste desperat forsøg - ændrer taktik

Desperat plan

Præcist som beskrevet tidligere, men en ganske uhørt plan, da Demokraternes valgmænd altid stemmer på Demokraternes kandidat, mens Republikanernes valgmænd altid stemmer på Republikanernes kandidat

Senere Michael Straub dog trukket lidt i land over for AP, hvor han har fortalt, at Donald Trump ikke forsøgte at presse Bryan Cutler til noget.

Sådan afgøres præsidentvalget - Valgmandskollegiet består af 538 valgmænd. Valgmænd er repræsentanter, som de enkelte præsidentkandidater har opstillet i hver stat. Når vælgerne stemmer på en kandidat, stemmer de rent teknisk på, at den kandidats valgmænd skal sidde i valgmandskollegiet. - Valgmandskollegiet peger så på den præsident, som de ønsker, og her gælder det om at tælle til 270. Halvdelen af valgmændene - plus en. Formelt mødes valgmandskollegiet først 14. december, men afgørelsen falder normalt allerede på valgnatten, som stemmerne bliver talt op, og valgmændene fordelt. - I 48 stater og District of Columbia, der ikke har status af en stat, fordeles valgmændene således, at den kandidat, der har fået flest stemmer i staten, får alle sine valgmænd valgt. Uanset om det har været tæt løb eller en klar sejr. - I Nebraska og Maine fordeles valgmændene således, at vinderen i staten får to af valgmændene. Derudover gives en valgmand til den kandidat, der får flest stemmer i hver af de valgkredse, som bruges til at finde medlemmerne til Repræsentanternes Hus. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

Joe Biden vil efter planen blive indsat som USA's 46. præsident 20. januar.

Men først skal valgmandskollegiet offielt erklære ham vinder af valget. Ifølge amerikanske medier har Joe Biden vundet valget med 306 valgmandsstemmer mod Donald Trumps 232. Der skal 270 stemmer til en sejr.

Medie: Folk er pissesure