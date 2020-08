Endegyldigt: Japans premierminister træder tilbage

Tidligere i dag har det været fremme, at premierministeren overvejede tilbagetrækning - nu er det officielt

Japans premierminister, Shinzo Abe, siger på et pressemøde, at han har besluttet at træde tilbage på grund af helbredsproblemer.

Tidligere fredag morgen skrev Ekstra Bladet og mange andre medier, at der var massive rygter om Shinzo Abes tilbagetrækning på grund af helbredsproblemer.

Nu er det altså officielt.

Hidsigt børsfald

Ifølge det japanske medie Japan Today har Abe gennemgået to hospitalsundersøgelser inden for en uge.

Nyheden om, at Abe vil træde tilbage, har kastet den japanske fondbørs ud i et gigantisk fald. På få minutter fald kursen med mindst 18 kurspoint på Topix Index i Japan.

Det viser seneste opgørelse fra indekset, ifølge det amerikanske finansmedie Bloomberg.

Kronisk syg

Embedsmænd har sagt, at Abes helbred var fint, men hospitalsbesøg, der næsten varede otte timer, har vakt spekulationer om, hvorvidt han kan fortsætte i jobbet indtil udgangen af hans embedsperiode i september 2021, skriver Japan Today.

Ifølge Reuters har Abe kæmpet med den kroniske sygdom blødende tyktarmsbetændelse i årevis.

Hvis Abe trækker sig, vil han sandsynligvis blive på posten, indtil han formelt bliver erstattet, hvilket kræver, at regeringspartiet Det Liberale Demokratiske Parti (LDP) vælger en ny leder.

Mandag denne uge satte Abe rekorden som den længst siddende premierminister i Japan efter sin grandonkel Eisaku Sato