Endnu en efterretningsansat er hjemsendt efter anklager

Berlingske erfarer, at en mangeårig medarbejder i FE er fritaget for tjeneste grundet anklager om lovbrud

Endnu en ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er hjemsendt efter anklager fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) om alvorlige lovbrud.

Det skriver Berlingske.

Avisen erfarer, at den unavngivne medarbejder - som har arbejdet i FE i årtier - er sendt hjem på grund af den aktuelle sag.

Hjemsendelsen er blevet bekræftet af forsvarsminister Trine Bramsen (S) i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg.

Også Forsvarsministeriet bekræfter over for Ritzau, at endnu en medarbejder er blevet fritaget fra tjeneste indtil videre.

Ministeriet ønsker ikke at dele andre oplysninger.

Med hjemsendelsen er i alt fem medarbejdere fra FE nu hjemsendt.

Først blev chefen for FE, Lars Findsen, og to ledende medarbejdere fritaget for tjeneste 21. august.

Her kan du få et overblik over skandalesagen, der førte til flere fratrædelser. Video/Fotos: Maya Westander/Ritzau Scanpix

Derefter meddelte Forsvarsministeriet 24. august, at også Thomas Ahrenkiel, tidligere departementschef i Forsvarsministeriet, var fritaget for tjeneste som konsekvens af sagen. Thomas Ahrenkiel var i øvrigt chef for FE indtil 2015.

Nu er en femte medarbejder fra FE altså blevet fritaget for tjeneste, fremgår det i svaret fra Trine Bramsen.

- Efterfølgende er yderligere en medarbejder i FE blevet fritaget for tjeneste indtil videre, skriver hun.

I svaret fortæller forsvarsministeren videre, at der ikke er taget stilling til, om eller i givet fald hvilken betydning sagen skal have for de hjemsendte medarbejderes ansættelsesforhold.

- Men det er blevet vurderet, at de pågældende indtil videre bør fritages for tjeneste. Der vil løbende blive taget stilling til, om det fortsat er nødvendigt, at de pågældende er fritaget for tjeneste, skriver Trine Bramsen.

Anklagerne fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) blev fremlagt 24. august.

Her lød det blandt andet fra tilsynet, at FE fra 2014 til 2020 i forbindelse med kontroller har 'tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold'.

FAKTA: USA's omdiskuterede efterretningstjeneste NSA Den amerikanske efterretningstjeneste NSA er torsdag blevet draget ind i sagen om kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). DR Nyheder erfarer fra flere af hinanden uafhængige kilder, at FE har givet NSA adgang til elektronisk indhentning af store mængder rådata fra en kabeladgang. Her følger fakta om NSA: NSA står for National Security Agency (Det Nationale Sikkerhedsagentur). Det er den største af de amerikanske efterretningstjenester.

NSA arbejder blandt andet med overvågningsprogrammer, kryptering, sikkerhed og beskyttelse af amerikanske kommunikationssystemer.

Der var oprindeligt en enhed under Anden Verdenskrig, som skulle afkode hemmelig kommunikation, men i 1952 valgte den amerikanske præsident Harry S. Truman at oprette det som et nationalt sikkerhedsagentur.

NSA hører under det amerikanske forsvarsministerium.

NSA har hovedkvarter på militærbasen Fort George G. Meade i Maryland tæt på Washington D.C.

NSA samarbejder med alle Nato-landes efterretningstjenester.

I 2013 lækkede den tidligere NSA-medarbejder Edward Snowden utallige efterretningsoplysninger, som blandt andet blotlagde NSA's globale overvågning.

Blandt andet skrev den tyske avis Der Spiegel, at NSA overvågede centrale EU-kontorer og diplomater. Avisen skrev også, at den tyske forbundskansler, Angela Merkel, var blevet aflyttet af USA.

Le Monde skrev, at franske forretningsfolk og politikere var blandt millioner af franskmænd, som fik deres telefonopkald registreret hos NSA. Kilder: nsa.gov, DR Nyheder, Encyclopedia Britannica. Vis mere Luk

Flere medier har efterfølgende beskrevet, at det er et særligt samarbejde mellem FE og den amerikanske efterretningstjeneste NSA, der ligger til grund for centrale dele af den kritik, som TET har rejst.

Forsvarsministeren har som følge af anklagerne varslet en undersøgelse af sagen.