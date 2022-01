Endnu en fest-skandale: Undskylder til dronningen

Kun halvandet døgn efter, at Boris Johnson indrømmede at have deltaget i en stor sprut-fest, mens England var lukket ned, har endnu en skandale nu ramt den britiske regering.

Og denne skandale er så stor, at regeringen har set sig nødsaget til at undskylde til selve dronningen.

Festede inden begravelse

The Daily Telegraph afslørede torsdag aften, at regeringsansatte holdt to forskellige fester i premierministerens embedsbolig, Downing Street nummer 10, 16. april sidste år.

Afsløringen har vakt stor furore, især fordi festerne blev afholdt aftenen inden prins Philips begravelse.

Det var en periode, hvor restriktioner bebudede, at man ikke måtte socialisere indendørs med andre end ens husholdning eller støtte-bobble.

Briterne måtte gerne mødes udendørs, men kun i grupper af maks seks personer ad gangen - eller to husholdninger. Derudover måtte barer og restauranter kun holde åbent for udendørs servering.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Dette billede af dronning Elizabeth II har fået fornyet opmærksomhed efter afsløringerne. Arkivfoto: Pool/Ritzau Scanpix

På grund af de strenge corona-restriktioner måtte maksimum 30 personer deltage i prinsens begravelse, og dronning Elizabeth II blev dengang afbildet siddende alene på kirkebænken med mundbind på, mens hun sørgede over sin mand gennem 73 år.

- Det er dybt fortrydeligt, at dette har fundet sted i en tid med landesorg, og Downing Street har undskyldt til paladset, udtaler en talsperson for Boris Johnson nu ifølge flere britiske medier, herunder The Independent.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Kuffert fuld af vin

Boris Johnson opholdt sig ikke i boligen, da de to fester blev afholdt, men ifølge The Daily Telegraphs oplysninger var festerne til ære for to af hans tætte medarbejdere i forbindelse med, at de forlod deres stillinger.

Den ene fest blev således afholdt for premierministerens daværende kommunikationschef, James Slack, og den anden for hans daværende personlige fotograf.

Kilder beretter til mediet, at festerne begyndte separat - den ene inde i embedsboligen og den anden i kælderen til boligen.

Festerne fusionerede dog i løbet af aftenen, da begge grupper endte i haven. De omkring 30 deltagere dansede og indtog 'store mængder alkohol', og en særlig rådgiver agerede dj til festen, der varede til ud på natten.

Ifølge The Daily Telegraph blev en af de ansatte endda på et tidspunkt i løbet af aftenen sendt afsted til det lokale supermarked med en kuffert, som han fyldte med flasker af vin, før han vendte tilbage til festen.

En af de ansatte formåede også at ødelægge en gynge tilhørende Boris Johnsons etårige søn.