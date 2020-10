Endnu en fra Radikale står frem: Morten krænkede mig

Folketingsmedlemmet fra Radikale Venstre Katrine Robsøe er en af de kvinder, som den nu tidligere formand for partiet Morten Østergaard har krænket.

Det skriver hun på Facebook.

'Det er med tårer i øjnene, at jeg desværre føler mig tvunget til at lave dette opslag,' indleder hun med.

'Det skete, da jeg var studentermedhjælp i partiet i 2015. Og jeg anmeldte det til ledelsen internt og med et klart og tydeligt ønske til den ansatte leder, jeg talte med det om, at det blev behandlet fortroligt og uden inddragelse af andre end de direkte indblandede parter. Det er efter mit helt klare ønske, at ingen andre har haft viden om sagen.'

Hun indgav klagen i sommeren 2016, samme tid som en anden også gjorde det.

Fredag gik Østergaard til bekendelse på Facebook. Hør hvad den politiske leder Sofie Carsten Nielsen havde at sige til den udvikling i sagen her. Video: Ritzau Scanpix

Radikale vil til bunds i Morten Østergaards krænkelsessager

I opslaget skriver hun, at Sofie Carsten Nielsen, som den seneste tid er blevet beskyldt for at have været en del af partiets dårlige håndtering, agerede helt som hun burde.

'Jeg var meget glad for samtalen med Sofie, og jeg understregede meget kraftigt i vores samtale, at da det hele påvirkede mig meget, havde jeg på ingen måder lyst til at blive en del af hverken den debat, der kørte i folketingsgruppen eller i offentligheden.'

'Den fortrolighed respekterede hun. Nogle ønsker at give et billede af Sofie som en, der har dækket over Morten, det har på ingen måder været tilfældet, hun har bakket mig op hele vejen, og hun har samtidig honoreret den fortrolighed, jeg har ønsket af hende.'

Hun skriver samtidig, at det først var i lørdag, at hun informerede den nye politiske leder om, at hendes sag var en af de tre, som Morten Østergaard mandag fortalte, han havde krænket.

Sofie Carsten om Østergaard: - Jeg er vred

Hun skriver også, at hun og Morten Østergaard begge kom videre, og at de har haft et godt samarbejde i partiet.

Det er den seneste tids mediebevågenhed af Østergaards krænkelser, der nu får hende til at stille sig frem.

'Jeg havde aldrig noget ønske om, at denne sag skulle komme frem, men med mediebevågenheden på nuværende tidspunkt, ser jeg ingen anden udvej.'

Hun ønsker ikke at uddybe sagen nærmere, og skriver at det er en svært historie at fortælle. Hun skriver ikke mere præcist, hvordan Østergaard krænkede hende.