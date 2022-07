Endnu en konservativ profil er med i kamp om lederpost

Den konservative juniorminister indenfor handelsområdet, Penny Mordaunt, melder sig i kampen om at blive Storbritanniens næste premierminister og formand for De Konservative.

Det skriver hun søndag på Twitter.

- Vores lederskab har brug for en forandring. Det er nødvendigt med mindre fokus på kaptajnen og mere fokus på skibet, skriver hun.

Dermed bliver Penny Mordaunt den niende konservative profil, der har meddelt, at de ønsker at efterfølge Boris Johnson, skriver Reuters.

Boris Johnson sagde onsdag, at han ikke ville gå af - dagen efter blev presset for stort.

Ifølge den britiske avis The Sunday Times er Mordaunt spået til at være en af favoritterne til at overtage posten.

- Dette er et kritisk vendepunkt for vores land. Jeg tror, at en socialistisk eller socialistisk ledet koalitionsgering ved næste valg vil være en katastrofe for Storbritannien. Vi skal vinde det næste valg, skriver hun på sin kampagne-hjemmeside.

Penny Mordaunt er tidligere forsvarsminister, men blev fyret af Boris Johnson, da han blev premierminister i 2019.

Det skyldtes, at hun støttede hans rival, Jeremy Hunt, da Det Konservative Parti skulle vælge ny formand i 2019.

Også netop Jeremy Hunt har meldt sig ind i ræset om at blive landets næste premierminister.

Under valget om Brexit meldte Penny Mordaunt sig tydeligt under fanerne, der ønskede at forlade Den Europæiske Union.

Tidligere har hun udtrykt loyalitet overfor Boris Johnson. Men under postyret ved partygate-skandalen, hvor Johnson deltog i ulovlige fester holdt i regeringskontorerne under corona, gik hun i kødet på ham og kaldte festerne for 'skamfulde'.

Boris Johnson har på forhånd lovet, at han vil støtte den person, der tager over efter ham.