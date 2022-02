Endnu en møgsag: Derfor kan hun ikke væltes

Så er den gal igen.

Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard, der er Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester er løbet ind i endnu en sag.

Denne gang er det hele syv partier, der står sammen i en fælles udtalelse sendt til borgmesteren. Det skriver DR.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Det Konservative Folkeparti skriver bl.a. at 'Medarbejderne har krav på et sundt arbejdsmiljø, hvor der bliver udvist tillid til deres faglighed'.

Kritikken fra partierne kommer, efter 2000 medarbejdere ved hjælp af Djøf og HK sendte et åbent brev, hvori at Cecilia Lonning-Skovgaard 'fortsætter en dybt problematisk politisk ledelsesstil, der er kendetegnet ved manglende tillid til forvaltningens medarbejdere'.

Snigløb egne embedsmænd

Og søndag kom det frem, at skandaleborgmesteren har brugt 80.000 kr. på private advokater, som skulle overvåge hendes egne embedsmænd og deres behandling af aktindsiger.

Men de andre partier kan udelukkende vride sig i afmagt og se til, for en borgmester i Danmark er næsten umulig at vælte.

Umulig at vælte

I Folketinget skal man kunne tælle 90. Det er nemlig lige præcis mere end halvdelen af Folketingets 179 medlemmer. Har du 90 mandater kan du føre den politik du vil eller afsætte den minister du .

Sådan er det ikke i kommunalpolitik. Loven er nemlig skruet sådan sammen, at det er noget nær umuligt at fyre en borgmester, man har mistet tilliden til.

Ifølge kommunalstyrelsesloven skal to betingelser være opfyldt før en borgmester kan væltes.

For det første skal der være bevis for, at borgmesteren ikke passer sit arbejde eller begår ulovligheder. Derudover skal mindst 90 procent af kommunalbestyrelsen stemme for, at borgmesteren afsættes.

Det betyder, at Cecilia Lonning-Skovgaard blot skal finde fem andre, der støtter hende, for at sikre sine ti procent af den 55-mand store kommunalbestyrelse. Venstres gruppe har selv fem ud af seks.



Loven, der blev indført i 2013, har stadig til gode at afsætte sin første borgmester.

Vil søge hjælp

I et interview med Politiken torsdag erkender Cecilia Lonning-Skovgaard delvist, at der er et problem, og at hun derfor vil søge hjælp.

- Jeg er kun et menneske, og der har været meget pres på. Jeg skal arbejde med mig selv fremadrettet og blive bedre til at håndtere pressede situationer, så jeg holder det internt og ikke lader det gå ud over andre mennesker, siger hun til Politiken.

- Jeg skal arbejde med stresshåndtering og min måde at kommunikere på, så jeg i højere grad får forklaret, hvorfor jeg træffer de beslutninger, jeg gør. At jeg får sat nogle flere ord på, så folk ikke tager anstød af det.

- Det er noget, jeg skal arbejde med nu og formentlig også skal have noget professionel bistand til, hvordan man forbedrer sig på det punkt. Vi er allesammen mennesker, og livet er et langt sejt træk for at finde sit bedste jeg, og det skal jeg også arbejde på, fortsætter hun.

Cecilia Lonning-Skovgaard understreger dog, at hun generelt 'ikke kan genkende det billede, der bliver tegnet' af hende, men at hun kan genkende enkelte ting.

