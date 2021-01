Endnu en republikansk senator vil have Trump til at gå før tid

Den republikanske senator Pat Toomey ønsker, at USA's præsident, Donald Trump, går af.

Det siger han i et interview med tv-stationen NBC.

- Jeg tror, at det bedste for vores land er, at præsidenten træder tilbage og forsvinder så snart som muligt.

- Jeg anerkender, at det måske ikke er sandsynligt. Men jeg tror, at det ville være bedst, siger Pat Toomey, som er den anden republikanske senator, der beder Trump forlade præsidentposten før tid.

Meldingen fra Toomey kommer, efter at Trump-tilhængere onsdag stormede Kongressen i Washington D.C.

Trump er siden kritiseret for at have opildnet tilhængerne.

Toomey, som er senator i delstaten Pennsylvania, er før gået imod Trump.

Han har tidligere opfordret Trump til at erkende valgnederlag, efter at Trump forgæves havde forsøgt at få omgjort valgresultatet i Pennsylvania.

Lisa Murkowski var ifølge CNN den første republikanske senator til at opfordre Trump til at gå af før tid. Den opfordring kom senatoren fra Alaska med fredag.

- Jeg vil have ham ud. Han har forårsaget nok skade, sagde hun.

Demokraternes Joe Biden overtager 20. januar posten som præsident efter Donald Trump.

Det sker ved en ceremoni i Washington D.C. Trump har i forvejen meddelt, at han ikke deltager ved ceremonien, hvilket ellers er kutyme for den afgående præsident.

Senator Toomey planlægger at gå på pension, når hans embedsperiode udløber i 2022. Han mener ikke, at det var til at forudse, at præsident Trump ville opføre sig 'vanvittigt' efter valgnederlaget.

- Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl overhovedet om, at præsidentens opførsel efter valget var meget anderledes end før.

- Han begyndte at opføre sig vanvittigt og engagerede sig i aktiviteter, som bare er helt utænkelige og utilgivelige, siger Toomey i et andet interview med CNN.