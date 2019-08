Engell: Begyndelsen på problemer

Radikale Venstre har med onsdagens forslag om en flyafgift på CO 2 lagt et bump ud på vejen forud de kommende finanslovsforhandlinger. De andre partier i rød blok er bekymret for, om afgiften bliver socialt skæv, og det problem ser Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell ligeledes ved forslaget.

- Den rammer jo ikke det pensionerede lektorpar fra Virum, der stemmer radikalt, men hvis familien Nielsen fra København V eksempelvis skal betale 250 kroner ekstra per billet, er det en anden sag.

- Det kan blive begyndelsen på problemer i forhandlingerne, siger Hans Engell til Ekstra Bladet.

I Socialdemokratiet frygter man, at flyselskaberne blot vil hæve billetpriserne for at dække udgifterne med CO 2 -afgiften, og at forslaget derfor vil gå ud over 'almindelige' mennesker.

- Det er velkendt, at vi har nogle bekymringer i forhold til flyafgifter, og dem har vi stadigvæk, siger finansordfører for Socialdemokratiet Christian Rabjerg Madsen til Politiken.

Vil belønne flyselskaber

Partiets forslag går mere konkret ud på, at flyselskaberne skal betalte 250 kroner per ton CO, der udledes. På den måde vil de tvinge selskaberne til at tænke mere klimavenligt. En såkaldt forureningsafgift.

- Folketingsvalget har skabt et håb om grøn forandring og det haster, og vi skal investere massivt i klimaet, siger partiformand Morten Østergaard

- Så vi belønner de flyselskaber, der går forrest i den grønne omstilling, og giver dem en konkurrencefordel, siger Morten Østergaard til Politiken.

Afgifterne kommer

Hans Engell vurderer, at Socialdemokratiet i sidste ende må bide i det halvsure æble, for flyafgifter, det kommer der.

- Vi kan godt regne med, at der bliver indført en form for flyafgift, når både Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet ønsker det. Så må Socialdemokratiet tøvende følge med, siger Hans Engell.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Kilma- og Energiminister, Dan Jørgensen, men det har ikke været muligt i skrivende stund.