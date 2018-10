Engell: Det er stærkt alarmerende

BØRNE- OG SOCIALMINISTER Mai Mercado (K) var mandag 24. september knap landet i Grønland, før hendes embedsmænd havde en meget ubehagelig besked til hende. Nemlig at der formentlig lå en sag om svindel med satspuljemidler for et gigantisk beløb.

Og de foreløbige interne undersøgelser tyder på, at den formodede storsvindler, afdelingsleder i Socialstyrelsen Anna Britta Troelsgaard Nielsen har været i besiddelse af en enorm kreativitet og evne til at dække sporene efter sig.

Intet slap ud før Ekstra Bladet 9. oktober kunne bringe den sensationelle historie om denne betroede medarbejder, der formentlig har nappet 111 millioner kroner, som var tiltænkt landets svageste og mest udsatte mennesker.

Sagen er en bombe i Socialministeriet, men den rammer hele den offentlige sektor. Hvordan kan noget sådant ske? Hvordan kunne SKAT udbetale enorme millionbeløb til rene svindlere?

SPÆNDENDE NOK havde jeg selv lejlighed til nogle dage, inden det hele bragede løs, nemlig 28. september, at holde oplæg ved en konference på Reffen i København arrangeret for Socialministeriets medarbejdere. Her satte vi fokus på embedsmændenes rolle i forhold til politikere, medier og offentlighed.

Et helt centralt tema på et tidspunkt, hvor den danske embedsstand er kommet under hårdt krydspres både fra politikere og medier.

Der stilles andre krav til embedsmændene end for år siden blandt andet omkring sparring, mediehåndtering og politikudvikling. Vi har udviklet en nul-fejls-kultur, hvor fagligheden skal være i top, samtidig med at tempoet i ministerier og styrelser er skruet i vejret. Socialministeriet har også været ramt af mange resort-omlægninger, navne- og ministerskifter gennem de seneste år.

Hertil kommer, at embedsværket er blevet mere udsatte blandt andet med mange dommerundersøgelser, som har handlet om konkrete skandalesager som for eksempel Skattesagskommissionen, PET-sagen, GGGI-sagen, Eritrea-sagen, Solcelle-sagen, Zornig-sagen, Tibetsagen, Statens Seruminstitut, Fiskerikontrollen plus rækken af gigantiske møgsager, svindel og kuldsejlede projekter i SKAT. Hertil kommer lammende beretninger fra Rigsrevisionen på en række ministerområder.

SOCIALMINISTERIETS medarbejdere er i gennemsnittet yngre, spændende, veluddannede, debatterende og engagerede folk. Det samme gælder for andre medarbejdere i den danske centraladministration. Vi har faktisk en embedsstand på et højt fagligt niveau kendetegnet af betydelig loyalitet overfor skiftende ministre uanset partifarve.

Det er også kendetegnende, at vores system er bygget op på en høj grad af tillid. Mange steder sidder meget få folk med ansvar for milliardbeløb. Det typiske er, at ministrene stoler på deres embedsmænd, og de stoler på hinanden.

Men det er klart, at der i den aktuelle svindelsag fra Socialstyrelsen må være foregået nogle alvorlige overtrædelser af gældende regler.

Meget tyder på, at svindlen blandt andet er foregået ved, at Britta Nielsen har snuppet u-forbrugte midler, for eksempel når et projekt var færdigt, og der sendes penge retur.

De penge er der altså umiddelbart ingen, der har manglet. Men hvor har kontrollen været?

Det helt uforståelige er, at der åbenbart ikke er indrettet et system, hvor der altid skal medvirke to personer ved udbetalinger, hvilket er et ufravigeligt krav generelt i statens regnskabsvæsen. Hvis der er noget, denne sag underbygger, er det tesen om, at tillid er godt, men kontrol bedre.

PÅ DEN MÅDE rammer skandalen ind i de image-problemer, som embedsværket i forvejen slås med. Eksempelvis sagen om daværende miljø– og fødevareminister Esben Lunde Larsen, som hemmeligt blev båndet af embedsmænd under et lukket, fortroligt møde med medarbejderne i Miljøstyrelsen.

Længe efter blev båndet sendt til medierne – helt klart med det sigte at skade ministeren. Graden af illoyalitet var monumental og sagen har rystet politikere i de fleste partier.

SMART VAR DET heller ikke, da Økonomiministeriets departementschef, Sophus Garfiel, blev hemmeligt båndet med udtalelser om, at hvis embedsværket i ministeriet ikke ønskede offentlighed omkring bestemte sager, måtte man tilrettelægge sagsbehandlingen, så offentlighedsloven ikke kunne bruges.

Eller den nye rigsadvokat, som udtalte sig på en måde, så man kunne få indtryk af, at den siddende regering kunne ringe og bestille en bestemt tiltale hos landets øverste anklager.

DE MANGE MØGSAGER og skandaler har ikke været nogen gratis omgang for embedsværket. I sidste måned offentliggjordes den store ’troværdighedsundersøgelse’, der måler 26 forskellige professioner. Traditionen tro ligger journalister, politikere, bilforhandlere og ejendomsmæglere i bund. Men det overraskende er, at ‘ embedsværket’ kommer ind helt nede på en 21. plads. Befolkningen giver simpelthen embedsværket det gule kort på kanten af det røde.

DET ER STÆRKT alarmerende og bør være et varsel for embedsmændene, for Djøf, topcheferne, for AC, for universiteter og andre, som har en fælles interesse i at sikre en høj troværdighed underbygget af en stærk faglighed i den offentlige sektor.

Skandalesagen fra Socialstyrelsen er først lige begyndt. Der vil komme et kæmpemæssigt oprydningsarbejde arbejde, styret af politi, domstole og Rigsrevisionen.

Den handlekraftige socialminister har også iværksat en uvildig advokatundersøgelse i sit eget hus. Hvorfor egentlig det, når politiet er i gang? Fordi hun vil have undersøgt, om nogen i hendes egne systemer har begået ansvarspådragende pligtforsømmelse – eller måske har sovet meget tungt i timen.

Socialskandalen vil trække tunge spor de næste mange år. Den tid kan så også bruges på nødvendig selvransagelse blandt embedsværket medmindre man vil overhale journalister, brugtvognshandlere og politikere indenom i troværdighedsmålingen.