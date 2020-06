Engell: Du skal have dine penge af Norwegian

I oktober 2019 købte jeg to flyrejser med Norwegian til Tenerife med afgang fra København 25. juli 2020. Siden købet har Norwegian ændret afgangs- og ankomsttider flere gange. 17. april i år meddelte jeg Norwegian, at jeg ønskede mine penge, 7198 kroner, retur. Det accepterede Norwegian.

Jeg talte 19. maj med en sagsbehandler hos Norwegian, der bekræftede min afbestilling, men meddelte, at det kan vare måneder eller måske år, før mine penge kommer retur.

Norwegian indrømmer, at det intet har med coronasituationen at gøre, og at sagsbehandlingen er særdeles simpel, da det kun er et spørgsmål om at returnere pengene. Jeg mistænker, at Norwegian trækker sagen i langdrag for måske helt at undgå at betale. Hvilke muligheder har jeg for at få mine penge?

Jørgen Kristensen,

Kastrup

Kære Jørgen

Har prøvet nøjagtig det samme med SAS. Hvis du vil klage, er der mange muligheder. Men start med at gå ind på Forbrugerstyrelsens hjemmeside, forbrug.dk. Her får du alle anvisninger på dine rettigheder og klagemuligheder.

Det korte svar er, at du har krav på at få pengene tilbage. Men det kan godt vare nogen tid.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kollektiv mobning

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Er helt enig i, at Jeppe Kofod er en elendig udenrigsminister. Du kunne også have nævnt Joy Mogensen, der virker som en stor misforståelse som kulturminister eller elefantpasseren Mogens Jensen. Og Dan Jørgensen, som ikke har udrettet andet end at producere klimaplaner.

Faktisk er en del af regeringens ministre helt fejlcastede, så havde Mette Frederiksen ikke noget bedre at byde på?

Svend L. Kauffmann, Solrød

Kære Svend

Det er da betryggende for ministrene, at du holder så godt øje med dem. Du er en hård dommer. Jeg ved ikke, hvorfor alle kaster sig over Joy Mogensen. Det virker lidt som organiseret ministermobning.

Noget kunne tyde på, Joy Mogensen ikke helt har vænnet sig til arbejdsformen på Borgen, men mon ikke det kommer. Som borgmester i Roskilde var hun en stemmesluger uden lige.

I hvert fald er jeg sikker på, Mette Frederiksen ikke har planer om at skifte hende ud.

Med venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ingen nye skatter

Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix

Det bedste ved coronakrisen er, at vi slipper for al det klimafis – klimaet har altid forandret sig. Jeg har ingen tillid til FN’s klimapanel, som er en samling klimareligiøse typer, der fordrejer tallene.

Jeg håber, at politikerne nu bruger energien på at genskabe arbejdspladser og økonomi, fremfor at straffe virksomhederne med klimaskatter og afgifter.

Johan S.K. Haraldsen, København S

Kære Johan

Klimaet er ikke glemt på grund af coronakrisen. Regeringen er allerede kommet med den første klimapakke, og der kommer flere. Trump anser også FN’s klimapanel for politiserende manipulatorer, så I er altså mindst to om det synspunkt.

Det er klart, at politikerne må tage højde for coronakrisens enorme negative økonomiske konsekvenser. De kan ikke udsende byger af nye skatter og afgifter til et erhvervsliv – for eksempel flyselskaber – som er i knæ.

Venlig hilsen Hans

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De kunne jo være blevet

Foto: Ritzau Scanpix

Betalte Danmark for russernes ophold på Bornholm fra maj 1945 til april 1946? Russerne fik krigsskadeserstatning fra Tyskland – men har de betalt for deres skader svineri på Bornholm?

Hvorfor affandt Danmark sig med, at de blev på Bornholm?

Med venlig hilsen Ole N., Rønne

Kære Ole

Danmark betalte omkring to millioner kr. om måneden til dækning af russernes udgifter.

Russerne fik ingen krigsskadeserstatning fra Tyskland, men plyndrede selv landet grundigt. Bornholms udgifter dækkede Danmark og bornholmerne selv.

Der var ingen aftale om, hvornår russerne skulle rejse. De kunne have beholdt Bornholm. Ingen kunne have hjulpet Danmark i den situation, men de sovjetiske styrker trak sig ud i april 1946, da Danmark garanterede, at vi selv kunne og ville forsvare øen. Der findes masser af papirer, især i Udenrigsministeriet.

Venlig hilsen Hans