Engell: Ellemanns principper løser ikke blå bloks problemer

Det skal kunne betale sig at arbejde, velfærdssamfundet skal moderniseres, så danskernes valgmuligheder mellem offentlige og private løsninger øges, og der skal føres en stram og konsekvent udlændingepolitik.

Sådan lyder nogle af de ti principper, som Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har fremsat i et interview med Politiken forud for partiets sommergruppemøde, og som han mener, vil give den borgerlige lejr en fælles platform frem mod næste valg.

Men politisk kommentator Hans Engell mener ikke, at Ellemann-Jensens ti principper for at samle blå blok får den store effekt. De rykker for lidt, mener Engell.

- Ellemanns ti principper løser ikke den splittelse, der er i blå lejr. Dette er et forsøg på at samle de blå partier om nogle meget bredt formuleret almene principper, som en stor del af partierne kan være enige i.

- Der vil være en række af punkterne, som selv Socialdemokratiet kan slutte sig til, siger Engell.

Han hæfter sig ved, at dette ikke er et politisk program fra Venstres side.

- Ellemann gør et forsøg på at være en samlende figur i blå lejr, men dette bliver noget, hvor de andre blå partier siger, at det er vi ikke uenige i, men det er ikke noget, der kan bruges som en fælles valgplatform, siger Engell.

De ti principper fra Venstre kommer, et år efter at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, lancerede fem pejlemærker, som han mente, ville kunne samle blå blok.

Dette viser ifølge Engell, at blå blok over halvvejs inde i valgperioden fortsat famler efter et fælles projekt, selv om der overordnet er ros fra de borgerlige partiledere til Ellemans idéer.

- Vi skal se i øjnene, at blå blok kommer ikke til at gå samlet til valg næste gang. De blå partier vil hver især slås for at få så mange mandater som muligt, og efter et valg vil man så se, om de kan bruges til noget.

- Ellemann vil ikke beskyldes for, at han ikke gør noget for at samle de borgerlige partier, og det er så det, han gør med disse principper, siger Engell.