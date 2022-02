Engell: En morders øjne

’Jeg så ind i øjnene på en iskold morder’.

Det var den rystende beskrivelse, som den amerikanske forsvarsminister og CIA-direktør Robert Gates gav, da han havde mødt Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Gates tjente som forsvarsminister under både George W. Bush og Barack Obama og gav også Donald Trump råd.

Putins karriere fra gadebølle i Leningrad til KGB-agent, politisk spytslikker, Jeltsins højrehånd og til sidst selv Ruslands diktator er kendt stof. Men Putin har ændret sig.

Han er i stigende grad blevet grebet af paranoia og lever i et ekkorum, hvor de eneste, han delvis lytter til, er forsvarsminister Sergey Shoygu, generalstabschef Valery Gerasimov plus nogle få stykker fra sikkerhedstjenesten.

I modsætning til den gamle sovjetiske ledelse har han intet politbureau at stå til ansvar overfor, og parlamentet, Dumaen, er en ren paradeforsamling.

Robert Gates og Condoleezza Rice hilser på Vlademir Putin i 2008 i Kreml. Foto: Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

Vladimir Putins taler og artikler præges af sygelig optagethed af et Storrusland, der genvinder zardømmets og sovjettidens geografiske udstrækning og militære styrke.

Vestens ledere, ikke mindst de europæiske, kan i dag konstatere, at hvis de troede, at Vladimir Putin var en tilregnelig russisk leder, som de kunne lave forretninger med, og som handlede ud fra et ønske om fredelig sameksistens, økonomisk og teknologisk vækst og stigende demokratisering, ja, så tog de fuldstændig fejl.

Alle under- og fejlvurderede Putin.

Det gælder ikke mindst den nu forhenværende tyske kansler Angela Merkel, der gjorde Tyskland total afhængig af russiske energiforsyninger. Suppleret med en konfliktsky tysk udenrigspolitik uden engagement i verdens brændpunkter. Tyskerne ville bare sælge biler og holde sig væk fra sikkerhedspolitisk ansvar.

Tyskland er af mange andre NATO-lande blevet opfattet som kynisk, fraværende og uendelig svagt under Ukraine-krisen. Ikke alene har tyskerne selv nægtet at hjælpe Ukraine med våben – de har tilmed nægtet lande, der har købt/lånt/lejet våben i Tyskland, mulighed for at reeksportere til Ukraine.

Den amerikanske præsident måtte tale med store bogstaver for at få den tyske kansler, Olaf Scholz, til at fatte, at hvis Tyskland ikke lukkede for den endnu ikke aktive gasledning Nord Stream 2, ville forholdet mellem USA og Tyskland lide ubodelig skade. Så faldt tiøren i Berlin.

Joe Biden og den tyske kansler, Olaf Scholz i det ovale kontor. Foto: Leah Millis/Ritzau Scanpix

Det ændrer dog ikke på, at Tyskland står ydmyget og marginaliseret tilbage. I forgårs skrev den tyske hærchef, general Alfons Mais, et opsigtsvækkende opslag på LinkedIn, hvor han skarpt kritiserede sit eget lands forsvarsevne og nedslidte materiel:

’Det Bundeswehr, som jeg er sat til at lede, er mere eller mindre nøgent,’ fastslog Tysklands hærchef.

’Vi så det alle komme, men var aldrig i stand til at trænge igennem med vores argumenter, at drage konklusionerne fra besættelsen af Krim. Det føles ikke godt! Jeg er virkelig pissesur,’ konkluderede den tyske generalløjtnant.

Vesten har også fejlvurderet Putins strategi. Mens EU-ledere som Emmanuel Macron, Olaf Scholz og Boris Johnson stod i kø for at komme til at sidde for enden af Putins ti meget lange mødebord, sad den russiske diktator for bordenden og grinede af dem.

Mens de snakkede om fred i vor tid, var Putin i fuld gang med at opstille sine faldskærms- og panserdivisioner langs Ukraines grænse.

Ikke på noget tidspunkt har Putin afveget fra sin plan om blitzkrieg mod Ukraine. Især i Polen og de tre baltiske stater ses udviklingen som rystende og kalder på dyb frygt. Selvom intet lige nu tyder på, at Putin har planer om at krydse grænsen til NATO-land, kan en konflikt også opstå ved for eksempel et hændeligt uheld, flysammenstød eller et fejlrettet cyberangreb.

Balterne ved også, at Rusland i dag har kapacitet til at kunne flytte over 150.000 mand med fly på få timer. Flyene har en størrelse, der gør det muligt for kampvogne med fuld bemanding at rulle lige ud af dem og starte skydningen med det samme.

Hvis ikke Estland, Letland og Litauen foruden deres egne styrker er blevet forstærket med allierede styrker i titusindtal, vil landene være besat, endnu før NATO har fået samlet sine enheder.

Foto: Det russiske forsvarsministerium/AFP/Ritzau Scanpix

Så er spørgsmålet i Riga, Vilnius og Tallinn: Skal vi tro på, at præsident Biden i den situation vil bruge de strategiske amerikanske atomvåben mod Moskva for at generobre de baltiske stater?

Det angreb vil kun komme, hvis de baltiske staters forsvar er så tæt knyttet til NATO’s, at allierede soldater også vil være i kamp i samme sekund, som russerne angriber.

Hvis der er noget, de seneste dage har vist, er det, at EU’s forsvarsdimension stort set ingen militær værdi har. Tyskerne kan ingenting. Franskmændene kører deres eget løb. Og alle andre lande er enten for små eller for politisk svingende til, at snakken om EU-forsvar overhovedet har substans.

Det eneste europæiske land, som virkelig kan levere, er Storbritannien. Og briterne er ikke med i EU.

Levere kan også de 7.000 mand fra 82nd Airborne Division i Fort Bragg, som den amerikanske præsident, Joe Biden, nu skiber afsted til Tyskland. Plus yderligere 1.000 amerikanske soldater i Rumænien. Og den amerikanske atomparaply, som i sidste ende er vores og NATO’s ultimative garanti mod Putin.

I alt har Biden øget den amerikanske indsats i Europa med 14.000 mand, hvilket bringer det samlede antal amerikanske soldater i Europa op på omkring 100.000.

Den ukrainske ambassadør i Berlin, Andriy Melnyk, rettede i fredags et nådesløst angreb mod den tyske regering, som han beskyldte for svigt i Ukraines livskamp.

Tyskerne havde ikke alene sagt nej til at hjælpe med våben, selvom landet er en af verdens største våbenproducenter, men havde også afvist anmodninger om mere civil bistand. Den stærkt følelsesprægede ambassadør sluttede med ordene: ’Nu er kun Gud og sandheden på vores side.’

Andriy Melnyk beskyldte fredag den tyske regering for svigt. Billedet er fra et senere ekstraordinært møde i Bundestag søndag 27. februar. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Ritzau Scanpix

I Polen, Baltikum og Danmark kan vi trods alt satse på Det Nordatlantiske Råd, som efter anmodning fra de baltiske stater nu behandler krigen i Ukraine efter NATO-traktatens paragraf fire.

Hvad betyder det? At man ser Putins angreb på Ukraine som en umiddelbar trussel mod naboerne. Paragraf fire er indledningen. Med paragraf fem er vi i krig.

