Engell: - Han kunne være blevet statsminister

Mangeårig minister og formand for Folketinget Svend Aage Jakobsen er død. Han havde muligheden for meget mere, mener Hans Engell

Svend Aage Jakobsen døde lørdag 86 år gammel.

Den mangeårige minister og formand for Folketinget var ikke en af de mest markante profiler i dansk politik, imens han var aktiv. Men det var hans eget valg, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

- Svend Jakobsen var manden, der valgte ikke at blive statsminister, siger Hans Engell og fortsætter.

- Han kunne sagtens være blevet formand for Socialdemokratiet, og han kunne også sagtens have vundet, siger Hans Engell, der vurderer, at Svend Jakobsen holdt sig fra at udfordre Svend Auken, fordi han ikke gad den hårde formandskamp.

Her ses Svend Jakobsen tage imod Dronning Margrethe ved Folketingets åbning i 1988. Foto: Jonna Keldsen

Respekteret

Svend Jakobsen blev valgt til Folketinget i 1971, og allerede to år efter indtog han en ministertaburet. I 1981 blev han formand for Folketinget.

En post han besad indtil 1989.

Da Svend Jakobsen havde været formand for Folketinget i et år, tabte Socialdemokratiet magten. Svend Jakobsen blev dog siddende på den ærefulde post som formand for Folketinget, selvom regeringsmagten var skiftet.

- Der var ikke nogen, der havde problemer med, at han fortsatte. Begge sider af salen respekterede ham, siger Hans Engell.

- Svend var hverken en stor retoriker eller folkeforfører. Han var til gengæld en yderst resultatorienteret og pragmatisk politiker.

Det smukkeste ved dansk politik

Før sin tid som formand, nåede Svend Jakobsen at være boligminister, skatteminister, fiskeriminister og finansminister.

Den tillidsvækkende Svend kunne samarbejde med alle partier, og var en minister selv de politiske modstandere respekterede.

- Det han repræsenterer, er det smukkeste ved dansk politik; det samarbejdende folkestyre, siger Hans Engell, der kun kan komme på én mindre pæn ting at sige om Svend Jakobsen.

- Han ville have vundet konkurrencen for det kedeligste slips, hvis der havde været én, griner Hans Engell, der var minister i samme periode, som Svend Jakobsen var formand for Folketinget.

Svend Jakobsen var efter sin politiske karriere direktør Danmarks Sparekasseforening. Han var ligeledes bestyrelsesformand for Kunstmuseet Arken i flere år.