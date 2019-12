Engell: Her er den store vinder

Politisk kommentator Hans Engell er ikke imponeret over den første finanslov fra den nye røde regering.

- Den er en lidt flad finanslov. Dem, der havde håbet på noget stort og visionært, vil være skuffede. Det er en bogholderifinanslov, der er præget af meget små skridt.

De røde partier og Alternativet kunne tirsdag meddele, at de havde fået forhandlet en finanslov på plads. Hvis man har fået indtrykket af, at forhandlingerne er gået som smurt, tager man fejl, vurderer Hans Engell.

- De prøver at give et indtryk af, at forhandlingerne er gået uden problemer, men sandheden er, at forhandlingerne var ved at gå i stå i forgårs.

- Tonen har været hård, og forhandlingerne har været svære. Det varsler storm forude for næste års forhandlinger om klimalov og kommunaludligning, siger Hans Engell.

Den store vinder

Selvom de helt store ambitiøse tiltag ifølge Engell er udeblevet ved dette års forhandlinger, er der stadig en klar vinder.



- Den helt store vinder er finansministeren, for han har fået en finanslov på plads. Men alle partier har fået noget af med. SF har fået sat 1,5 milliarder af til minimumsnormeringer, så de kan fremhæves, siger Hans Engell.

Alternativet sad også med ved forhandlingerne, selvom partiet ikke var med til at forhandle det røde forståelsespapir på plads efter valget i sommer. Ifølge Hans Engell skal de bare være glade for at være med.

- Uffe Elbæk kan kun glæde sig over at få lov til at skrive under. Nu nærmer julen sig, og de andre har partier har nok tænkt, at han ikke skulle stå ude i kulden, siger Hans Engell.

Derfor er finansloven vigtig FAKTA: Finansloven er statens budget for næste år Mandag blev regeringen og støttepartier enige om en finanslov. Få her et overblik over, hvorfor den er vigtig. Regeringen og De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet nåede mandag aften til enighed om næste års finanslov. Det blev en sjælden sen finanslov, da forhandlingerne normalt ikke fortsætter helt ind i december, som det endte med at blive tilfældet i år. Få her et overblik over, hvad en finanslov går ud på: * Finansloven indeholder statens budget for det kommende år. * Regeringen skal hvert år fremsætte sit finanslovsforslag før 1. september. Det står i grundloven. Kan man ikke nå det, kan reglen dog omgås teknisk ved at fremsætte en videreførelse af den tidligere finanslov. * Derefter mødes Folketingets medlemmer inden længe for at tage den indledende debat om regeringens finanslovsforslag. * Finanslovsforslaget skal - ligesom andre lovforslag - behandles tre gange i Folketingssalen, inden det vedtages. Sideløbende foregår politiske forhandlinger mellem typisk regeringen og støtteparti(er). * I gennemsnit fylder en finanslov cirka 500 sider, og bemærkningerne til loven fylder omkring 2500 sider. Finansloven er således den mest omfattende af alle love. * Statens budget for et år er cirka 700 milliarder kroner. Partierne vender dog ikke hver en krone i forhandlingerne. Størstedelen af beløbet er bundet i faste udgifter til at drive eksempelvis hospitaler, skoler og Forsvaret. * Oftest er finanslovsaftalen på plads i november og endeligt vedtaget i december. Der er dog undtagelser - som i 2008, hvor den først blev vedtaget 17. april på grund af folketingsvalget 13. november 2007. * Hvis der ikke kan findes flertal for finansloven, før året er omme, skal forslag til en midlertidig bevillingslov fremsættes for Folketinget. Kilde: Folketinget. /ritzau/

