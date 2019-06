Engell: 'Intet underligt' i lav stemmelighed mellem S og EL

Ifølge politisk kommentator Hans Engell skal man ikke lægge meget i, at Socialdemokratiet og Enhedslisten kun har stemt det samme i under halvdelen af afstemningerne i den nu forgangne regeringsperiode

Det er ikke mange informationer, der finder vej ud fra de igangværende regeringsforhandlinger i Landstingssalen, der af ukendte årsager blev sat på pause mandag.

Vi ved, at Mette Frederiksen (S) har til opgave at danne et regeringsgrundlag, som både Enhedslisten og Radikale Venstre ikke vil modsætte sig, og at det i det nuværende politiske klima kan blive en overordentlig svær opgave.

Dagbladet Information har lavet en opgørelse over, hvordan partierne i rød blok har stemt i løbet af de seneste fire år, og den viser blandt andet, at Enhedslisten og Socialdemokratiet er de partier, der lå længst fra hinanden, i Løkkes regering.

Stemmeligheden mellem de to partier har i perioden været 46 procent, hvilket er væsentligt lavere end de øvrige partier i rød blok.

Hård linje hos EL

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell er tallene dog langt fra overraskende, idet Socialdemokratiet har gjort en dyd ud af at samarbejde bredt på en række områder - i modsætning til Enhedslisten.

- Det er der absolut intet underligt i, fordi for det første er Socialdemokratiet med i en hel række forlig med de borgerlige partier, som Enhedslisten ikke er en del af. For det andet har Socialdemokratiet særligt i forhold til udlændingepolitikken samarbejdet til anden side. EL kører den hårde linje og er jo ikke med i ret meget, siger han.

Hans Engell mener, at man skal være yderst varsom med at læse tallene som et udtryk for, at de to partier har sværere ved at samarbejde med hinanden.

- Det er jo ikke et udtryk for, at at de så slet ikke kan samarbejde, og at der ikke kan dannes en socialdemokratisk mindretalsregering. Det er mere et udtryk for, at Socialdemokratiet har brugt de fire år på at skaffe sig indflydelse, imens Enhedslisten ikke har været villige til at tage de kompromisser. Det er ikke noget, der betyder ret meget, vurderer den politiske kommentator.

R har de 'største problemer'

Informations opgørelse viser desuden, at den højeste stemmelighed i rød blok var mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre, der stemte det samme i 75 procent af alle folketingsafstemninger.

Og heller ikke her mener Hans Engell, at man kan konkludere, at de to partier dermed har lettere ved at samarbejde i de igangværende regeringsforhandlinger.

- Det mener jeg slet ikke. Tvært imod. Det er dem, der har de største problemer i de nuværende forhandlinger. Socialdemokratiet har langt lettere ved at forhandle med SF og Enhedslisten end med De Radikale. Og jeg vil tro, at de tre partier er totalt ligeglade med, hvordan de har stemt de sidste år.

Størst enighed længst mod venstre

SF har i samme periode stemt det samme som Socialdemokratiet i 63 procent af afstemningerne, hvilket dermed er et godt stykke lavere end Radikale Venstre.

Ikke overraskende viser opgørelsen desuden, at Enhedslisten og SF oftest har stemt det samme. Det har de gjort i hele 79 procent af alle afstemningerne.