Engell: Klar favorit til Nato-toppost - men dansker er inde i varmen

Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell har et godt øje til en velkendt europæer i forhold til at overtage posten som generalsekretær. Posten kan dog også ende på danske hænder, lyder vurderingen

I en yderst højspændt tid for Nato-alliancen forlader generalsekretær Jens Stoltenberg til oktober den absolutte toppost i alliancen.

Og jagten på nordmandens efterfølger er da også så småt gået ind.

Her er vores egen statsminister, Mette Frederiksen (S), angiveligt også langt i puljen af navne, ifølge norske VG, der skrev, at flere kilder nævnte hende som et populært bud.

Spørger man Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, skal man dog skue sydvest for den danske grænse for at finde 'den absolutte storfavorit' til at blive topfigur i forsvarsalliancen.

Nemlig mod Holland og landets premierminister, liberale Mark Rutte.

- Det øjeblik, han rækker ud efter posten, vil han være selvskreven. Men han har for længst sagt, at han glæder sig til pensionen, hvor han vil hjem og passe børnebørn og have. Det har han virket ganske overbevist om – men spørgsmålet er, om det er lige så sikkert, hvis verdens mægtigste militære organisation banker på døren, lyder vurderingen fra Engell.

Kampklar Rutte? Mark Rutte og Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, under et billateralt møde på Island for EU-lederne. Foto: Alastair Grant/Ritzau Scanpix

Rutte har været Hollands premierminister siden 2010, og dermed har han både anciennitet på de bonede gulve, netværk og været ganske markant i den militære støtte til Ukraine. Alt sammen styrker for en Nato-generalsekretær.

De krigeriske baltere

Også Finlands statsminister, Sanna Marin, og Estlands ministerpræsident, Kaja Kallas, kunne være bud på en ny frontfigur i Nato. Men ifølge Engell har de baltiske kandidater et ganske væsentligt handikap.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og Estlands ministerpræsident, Kaja Kallas, under et møde i København i sidste uge. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Baltikum kunne godt tænkes at stille med en kandidat, men de er markant antirussiske. Og selvom vi er på Ukraines side i krigen, så vil lande som Frankrig, Grækenland, Ungarn og andre nok have betænkeligheder ved at få en alt for krigerisk generalsekretær, siger Engell.

Engell påpeger, at det efterhånden er blevet en fast tradition, at den militære øverstkommanderede - Supreme Allied Commander Europe - går til USA, og at generalsekretæren kommer fra Europa.

Men han ser dog ikke nogen klare, stærke bud fra hverken Italien, Grækenland, Frankrig, Ungarn eller Polen.

Og netop det kan ende med at få pilen til at pege mod statsminister Mette Frederiksen (S).

Den danske samlingskandidat

Hun er velanset, har stor anciennitet, og Danmark står på god fod med USA og de øvrige EU-lande. Og i forhold til vores størrelse ligger Danmark på femtepladsen, når det kommer til støtte til Ukraine.

Selvom Mette Frederiksen nægter at være i spil til posten, kan hun meget vel ende for bordenden, lyder vurderingen fra Engell. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Mette Frederiksens chance er i virkeligheden, at der enten ikke er nogen rigtig stærke kandidater, eller at de, der virkelig er interesserede, er diskvalificeret af forskellige grunde. Hun vil være en, de kan samle sig om, siger han og fortsætter:

- Hendes chancer er bestemt ikke dårlige, men det ser selvfølgelig lidt mærkeligt ud, at vi, efter at vi har haft danske Fogh og norske Stoltenberg, så allerede fik posten igen. Til gengæld ville hun blive den første kvindelige generalsekretær for alliancen.

Mette Frederiksen selv har dog pure afvist over for Ekstra Bladet, at hun er kandidat - med samme ordvalg, som Anders Fogh Rasmussen gjorde det i 2008, inden han satte sig for bordenden i Nato i 2009.

- Kan du sige i dag til kameraet, hvis Nato ringer og spørger, om du vil være generalsekretær, kan du så sige klart nej - det gider du overhovedet ikke?

- Ja, det kan jeg godt sige. Jeg er ikke kandidat.

- Det er ikke første gang, at vi oplever, at når de her stillinger skal besættes, så kan der være forskellige rygter.

Mette Frederiksen undlod dog at kigge ind i kameraet under ordvekslingen.

- Du er slet ikke interesseret overhovedet?

- Nej, jeg er meget glad for at være statsminister i Danmark, lød hendes ord til Ekstra Bladet.