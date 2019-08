Engell: - Nu går han efter Løkkes job

Kristian Jensen går nu for alvor ind i magtkampen i Venstre.

Sådan lyder vurderingen fra Hans Engell, efter Venstres nyvalgte gruppeformand i et interview med Berlingske skyder med skarpt mod partiformand Lars Løkke Rasmussens SV-strategi, som han chokerede med under valgkampen. I samme interview slår han fast, at forventer at blive formand for Venstre 'den dag det bliver aktuelt'.

- Det er nu klart og tydeligt, at han går efter at blive Venstre næste formand og statsministerkandidat, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

Kristian Jensen var da også rimelig klar i spyttet, da han blev spurgt ind til en fremtidig formandspost. Han skal ikke være Venstres 'prins Charles', som flere medier har nævnt som en mulighed.

- Ja, det gør jeg (bliver formand for Venstre red.). Men hvornår den dag kommer, det ved jeg ikke, siger Kristian Jensen til Berlingske. Jensen vil ikke vil kommentere, om han har tænkt sig at udfordrer Lars Løkke Rasmussen til landsmødet i efteråret.

Afviser SV-regering

Lars Løkke Rasmussen smed en bombe i valgkampen, da han åbnede op for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet hen over midten. Det skabte stort røre i blå blok, men også internt i Venstre. Det er i dag blevet endnu mere tydeligt med udmeldingen fra Kristian Jensen.

- En SV-regering er ikke svaret, og jeg tror, der fra de andre borgerlige partier er en forventning om, at hvis vi skal stå i spidsen for det borgerlige samarbejde, så skal vi også sige det klart og tydeligt.

- Det er forudsætningen for, at vi kan komme videre, siger Kristian Jensen til Berlingske

Slut med Løkkes enevælde

Politisk kommentator Hans Engell mener, at det er en udmelding, der sender to klare beskeder. En til hele blå blok, og en til Lars Løkke.

- Han imødekommer det Kristian Thulesen-Dahl og den borgerlige fløj har efterlyst fra Venstre med en klar politisk melding om, at Venstre ikke skal gå i regering med Socialdemokratiet.

- I samme ombæring sætter han Lars Løkke Rasmussen på plads. Enevældens tid er forbi. Han er gruppeformand og Jakob Ellemann er politisk ordfører. Det er slut med med at Løkke kan handle egenrådigt på partiets vegne, siger Hans Engell

Støjberg får også en tur

I interviewet bruger Kristian Jensen desuden lejligheden til at sende en stikpille efter nyligt vragede Inger Støjberg og hendes retorik som Udlændinge- og integrationsminister.

- Jeg er ikke til tællere og kage. Problemet er, at man diskuterede de der symboler mere end substansen, og at det skyggede for, at vores integrationspolitik faktisk har været en succes, siger Kristian Jensen til Berlingske.

Ifølge Hans Engell er Kristian Jensen også godt træt af den bitterhed Støjberg har udvist efter fravalget af hende som gruppenæstformand.

- Han gider ikke høre mere på det klynkeri. Nu har han sagt, at hun får nogle tunge ordførerposter, og så må de komme videre, siger Hans Engell til Ekstra Bladet.

Venstre afholder senere torsdag sommergruppemøde, hvor ordførerskaberne i folketingsgruppen bliver fordelt.