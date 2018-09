Engell om svensk valg: Vi kan vente os det samme

- For os som danskere er det her alletiders generalprøve på, hvad der kan vente os selv, når vi skal til folketingsvalg.

Sådan lyder vurderingen fra Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell oven på søndagens svenske valg.

Det svenske valgresultat giver dødt løb mellem rød og blå blok samt en styrkelse til Sverigedemokraterna. Dermed er der udsigt til et højdramatisk og uforudsigeligt spil om magten den kommende tid.

- Det er nogenlunde det samme billede, vi har i Danmark. Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterna (SD) er unægtelig i en forskellig situation, men dramaet er det samme med to blokke, som er helt tæt på hinanden, og hvor ét parti kan afgøre, hvordan det skal ende, lyder det fra Hans Engell, der fortsætter:

Alt kan ske

- Nu er vi i den situation, hvor alt kan ske. Godt nok valgte statsminister Stefan Löfven (S) ikke at gå af i nat, men alt tyder på, at de blå partier - inklusive SD - vil tvinge ham til at træde tilbage. Herefter bliver det den svenske Rigsdags formand, som skal finde den person, der skal stå i spidsen for at forhandle regering.

- Her kommer dramaet virkelig. For hvis Ulf Kristersson (partileder for Moderaterna, red.) skal kunne danne en blå regering, så kræver det under en eller anden form, at Sverigedemokraterna er med til at pege på ham, siger Hans Engell.

Når den politiske kommentator skal udpege valgets vindere og tabere, lyder det:

- Socialdemokraterna fik ikke helt så stor en tilbagegang som ventet. Sverigedemokraterna (SD) fik ikke helt så stor en fremgang som ventet. Men bagved dette gemmer sig alligevel, at SD fik en stor valgsejr, og at Socialdemokraterna har fået det dårligste valg siden 1921, siger Hans Engell.