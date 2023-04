Engell: Pinligt, men uundgåeligt

Det bliver en overordentligt pinlig 1. maj.

Sådan lyder det fra politisk kommentator Hans Engell om Lizette Risgaards afgang i et interview til Ekstra Bladet.

- Det bliver en af de mest pinlige første maj i historien. Fagbevægelsens førstedame træder tilbage på grund af en MeToo-sag, samtidig med at socialdemokratiet ikke er inviteret, vurderer Hans Engell og mener, at tidspunktet ikke kunne have været værre.

- Timingen kunne ikke være dårligere, ikke kun i forhold til første maj. Nu kommer overenskomstforhandlinger, der skal føres trepartsforhandlinger, og regeringen står muligvis over for et pensionsudspil.

Kunne ikke have endt på andre måder

På trods af at have været en af fagbevægelsens hovedaktører, var Lizette Risgaards afgang uafværgelig, konkluderer Hans Engell.

- Det var uundgåeligt, hun ville have splittet fagbevægelsen. Om det så havde ført til at kampvalg på en ekstraordinær kongres, ville hun sandsynligvis have tabt. Havde hun vundet, ville hun ikke kunne have brugt det til noget, da en så stor del af fagbevægelsen forlangte hendes afgang. Hendes situation ville være blevet umulig, vurderer Hans Engell, der også mener at beslutningen om at trække sig kunne være kommet noget tidligere.

Skæbnens ironi

Ifølge den politiske kommentator er episoden nærmest tragikomisk.

- Det er nærmest skæbnens ironi, at den samme dag, at sagen udfolder sig, skriver de tre regeringsledere en kronik, der lægger op til at gøre Lizettes forslag om trepartsforhandlinger permanent, siger han og fortsætter:

- Hun har gjort utroligt meget. Derfor er det trist og tragisk, at hun falder, fordi hun ikke har kunnet holde fingrene for sig selv.