Engell: Riskær på stemmesedlen er farligt for Løkke

Det er først og fremmest et problem for Lars Løkke Rasmussen, at Klaus Riskær Pedersen har indsamlet de vælgererklæringer, der er nødvendige for, at han kan blive opstillet til folketingsvalget.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell. Han spår, at Klaus Riskær Pedersen hovedsageligt henvender sig til blå vælgere og derfor vil stjæle stemmer fra Liberal Alliance, Venstre og De Konservative.

Og det vil blive et problem for den siddende statsminister, hvis Klaus Riskær Pedersen ikke bliver valgt ind.

- I det tilfælde vil stemmerne til ham være blåt stemmespild. Oveni det skal lægges, at der også vil være stemmespild fra Kristendemokraterne - og hvis det går helt galt, kommer Nye Borgerlige heller ikke ind, siger Hans Engell.

Klaus Riskær Pedersen har på knap fire måneder indsamlet de 20.109 vælgererklæringer, som det kræves, hvis man vil på stemmesedlen.

Til sammenligning brugte Nye Borgerlige et år og Alternativet halvandet år på at opnå det samme.

Men selv om Klaus Riskær Pedersen har samlet underskrifter med rekordfart, vurderer Engell, at der er lang vej til en plads i Folketinget.

- For vælgerne er det en gratis omgang at sidde derhjemme ved computeren og afgive en vælgererklæring. Det er noget andet, når folk skal til stemmeurnerne og afgive deres kryds.

Det er dog før set, at partier er stormet ind i Folketinget.

Ved Jordskredsvalget i 1973 blev de nystiftede partier Fremskridtspartiet og Centrum-Demokraterne med henholdsvis Mogens Glistrup og Erhard Jacobsen i front en del af Folketinget.

Fremskridtspartiet fik 28 mandater, mens Centrum-Demokraterne fik 14.

Men både Glistrup og Jacobsen var nogle helt andre profiler, siger Hans Engell.

- De havde jo nogle politiske projekter med et helt andet format end Riskærs. Han har slet ikke den samme profil. De andre var nogle meget folkelige typer, og det kan man ikke sige, at Riskær er. Han er meget elitær, siger han.

