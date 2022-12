Ekstra Bladets politiske kommentator udstiller Lidegaard & co., der er deres egen værste fjende

Radikale Venstre er et af verdens mest mærkelige politiske partier. Få er med større talent i stand til at spænde ben for egen politik og ambitioner.

Forløbet de seneste fem måneder dokumenterer komedien perfekt.

Først brokker R sig i stænger over Mette Frederiksens minksag og ledelsesstil. Den socialdemokratiske et-parti-regering duer ikke.