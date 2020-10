Engell slagter de radikale: En gratis omgang

De nye toner fra de radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, om ikke længere at ville true regeringen med valg, er en gratis omgang og et udtryk for en zigzag-kurs, vurderer Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator

De radikale er vendt på en tallerken.

Nu dropper det kriseramte parti at true regeringen med valg, hvis ikke regeringen vil halvere udslip af drivhusgasser i 2025.

- Vi er ikke i en position, hvor vi skal bruge resten af efteråret på at udstede trusler om valg, siger den nye politiske leder af Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, til Politiken.

Men det er en fuldstændig forventelig ny linje og en gratis omgang, vurderer Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Det er nye toner. Men det er virkelig en gratis omgang. Der er jo ikke et menneske på Christiansborg, der har troet på, at de radikale - med den situation de er i - ville styre mod et folketingsvalg, siger han.

Sofie Carsten Nielsen vil ikke længere true regeringen med valg. Foto: Jens Dresling

Katastrofal måling

Truslen om valg, hvis ikke regeringen vil halvere drivhusgasser i 2025, var oprindeligt fremsat af den afgåede leder, Morten Østergaard, men blev gentaget af Sofie Carsten Nielsen, da hun overtog Østergaards post efter et kæmpe MeToo-drama.

Siden står de radikale ifølge en ny meningsmåling til en gigantisk vælgerlussing med over en halvering af stemmerne.

De nye toner skal derfor også ses i lyset af den katastrofale meningsmåling for partiet, vurderer Hans Engell.

- Det har jo en direkte sammenhæng med, at partiet i den seneste måling står til at miste halvdelen af deres mandater. Hun har ikke brug for noget valg nu, for så ville partiet få en syngende lussing.

Morten Østergaard måtte gå af efter et sandt drama. Foto: Emil Agerskov

Zigzag-kurs

Hans Engell mener, at det det er et udtryk for en zigzag-kurs, når de radikale pludselig igen går på knæ for Mette Frederiksens regering. Det er ikke mere end få dage siden, at de radikale støttede et forslag fra oppositionen om flere elbiler.

- Det er en zigag-kurs, som hun kører. Det er jo ikke mere end en uge siden, at hun stod frem sammen med Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape (K), hvor de gik sammen med et krav om en million elbiler.

- På den ene side siger hun til regeringen, at nu skal vi samarbejde, og nu gælder det om at få nogle løsninger på det grønne områder, og på den anden side går hun sammen med regeringens to "fjende-partier", siger han.