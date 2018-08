Engell slagter Uffes nye plan: - Det er helt panikagtigt

Uffe har en plan. En alternativ plan.

Alternativets formand og statsministerkandidat offentliggjorde tirsdag aften en plan i Politiken. Planen bebuder en gennemgribende forandring af regeringsapparatet.

Partiet, der lige nu har ti mandater i Folketinget, vil oprette 15 nye ministerier med 22 ministre.

Se også: Elbæk vil lave 15 nye ministerier og ændre regeringsapparatet

De eneste ministerier der får lov til at beholde deres navne, er Statsministeriet og Udenrigsministeriet.

De 15 nye ministerier skal lave et politisk program med omprioriteringer for 240 milliarder kroner over de næste fire år. Det vigtigste i Alternativets nye plan er et nyt ministerie for grøn omstilling, der skal godkende alle politiske tiltag.

Uffe Elbæks forslag til nye ministerier Alternativets leder og selvproklamerede statsministerkandidat Uffe Elbæk vil omkalfatre Slotsholmen, som vi kender den. Her får du hans bud på ministerier: Statsministeriet (statsminister og vicestatsminister) Ministeriet for grøn omstilling (fire ministre bl.a. naturens minister) Ministeriet for social retfærdighed Ministeriet for økonomisk bæredygtighed Ministeriet for god fordeling Udenrigsministeriet (tre ministre) Ministeriet for mennesker på flugt og nye danskere Demokrati- og indenrigsministeriet Ministeriet for kunst, kultur og livssyn Ministeriet for livslang nysgerrighed Sundheds- og forebyggelsesministeriet Trivsels- og omsorgsministeriet Justits- og frihedsministeriet Iværksætteri- og erhvervsministeriet Ministeriet for digital forbedring I koordinationsudvalget skal sidde statsministeren og seks fagministre. Økonomiudvalget bør nedlægges, mener Alternativet Kilde: Politiken

- Vi mener, at klimaforandringerne er vores politiske udfordring nummer ét. Det er derfor, at vi ikke bare ændrer ministeriernes navne og arbejdsområder, men markant ændrer de økonomiske prioriteringer. Det nye supergrønne ministerium skal dybest set have den rolle, som Finansministeriet har i dag, siger Uffe Elbæk til Politiken.

Ikke en kinamands chance

Politisk kommentator Hans Engell har ikke mange rosende ord tilovers for Alternativets nye plan.

- Det her har ikke en kinamands chance for at blive til noget, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er jo så stor en omlægning af hele den danske centraladministration, at jeg overhovedet ikke kan se noget, der bare minder om et flertal for at gennemføre den plan.

Han mener, at Alternativet er blevet ramt af panik.

- Alternativet har et desperat behov for at vise, at de er alternative. Det virker helt panik-agtigt.

- Det er derfor, vi ser Uffes plan om at foreslå sig selv som statsminister og nu en fuldstændig omlægning af hele statsadministrationen.

Se også: Uffe Elbæk vil være statsminister

Svækker rød blok

Tilbage i juni meldte Elbæk også sig selv på banen som statsministerkandidat. Det kandidatur fik ikke en god modtagelse. Ingen af Alternativets røde venner ville støtte ham, og forslaget blev betragtet som en splittelse af rød blok.

Vennerne vender Elbæk ryggen: Alene på rød stue

Det samme gør sig gældende for dette enorme udspil.

- Det her er fuldstændig uspiseligt for Mette Frederiksen. Det tegner et billede af, at den røde blok slet ikke kan enes om afgørende ting.

- Det svækker hele den røde blok, siger Hans Engell.

Hvis Alternativet får indflydelse efter et valg, kan forslagene volder dem problemer, mener den politiske kommentator.

- Det er en fuldstændig gratis omgang, fordi det ikke har nogen chancer.

- Problemet er bare, at når man lægger den slags ting frem, kan man jo ikke bare glemme det efter et valg. Bordet fanger jo. Så hvis de skal sidde og være med i nogle centrale forhandlinger og ind omkring en dronningerunde, så er de jo nødt til at holde fast i planerne.

Engell sammenligner Elbæks nye gennemgribende plan med Mogens Glistrups partiprogram for Fremskridtspartiet fra 1972.

- Det nærmeste man kommer på noget lignende, var da Mogens Glistrup startede Fremskridtspartiet. Han ville nedlægge størstedelen af ministerierne.

- Han ville, ligesom Elbæk, nedlægge forsvarsministeriet. I stedet ville han have en telefonsvarer, der på russisk sagde: "Vi overgiver os".