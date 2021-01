Enhedslisten foreslår lukning af vuggestuer og børnehaver

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener, at det er nødvendigt at se på yderligere restriktioner allerede nu, selv om samfundet i forvejen er delvist lukket ned med restriktioner frem til 17. januar for at bremse coronasmitten.

- Vi vil foreslå, at der lukkes ned i dagtilbuddene, altså vuggestuer og børnehaver, hvor man selvfølgelig skal fortsætte med nødpasning.

- Og de nuværende restriktioner skal gælde ud over den 17. januar, siger Hvelplund.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt partiernes sundhedsordførere til et møde mandag over middag. Her skal den aktuelle coronasituation i Danmark diskuteres.

Især den særlige meget smitsomme britiske variant af covid-19, kaldet B117, skaber udfordringer i øjeblikket. Den skal tages meget alvorligt, mener Hvelplund. Heunicke sagde allerede i weekenden, at den kan føre til nye restriktioner.

FAKTA: Stop for take away er i regeringens værktøjskasse Folketingets sundhedsordførere er mandag igen indkaldt til et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvor der blandt andet skal tales om, hvordan det står til med en engelsk virusvariant i Danmark. Varianten er mere smitsom end den oprindelige, og flere eksperter og politikere mener, at strammere restriktioner skal til for at sikre, at virusset ikke får godt tag i det danske samfund. Nedenfor kan du se nogle af de steder, hvor det ifølge et varslingssystem fra regeringen er muligt at stramme coronarestriktionerne yderligere: Sænket loft over forsamlinger. Loftet over forsamlinger kan blive sænket fra ti til tre. I øjeblikket er det muligt at samles op til ti personer på offentlige steder, mens det i private sammenhænge anbefales, at man heller ikke mødes flere end ti ad gangen. Mundbind generelt i det offentlige rum. Der kan blive indført krav om, at der skal bæres mundbind overalt i det offentlige rum. I øjeblikket skal man bruge mundbind eller visir, når man færdes indenfor på steder, hvor der er offentlig adgang, eksempelvis i dagligvarehandlen. Kravet gælder også i kollektiv transport og på bus- og togstationer. Lukkede dagtilbud. Børnehaver og vuggestuer kan blive lukket helt. I øjeblikket er alle skoleelever sendt hjem, mens dagtilbuddene må holde åbent. Der er dog retningslinjer om faste børnegrupper og lignende, som institutionerne bedes følge. Stop for take away. Der kan blive lukket helt for restauranterne, caféer og lignende, der i øjeblikket ikke må have siddende kunder, men som gerne må sælge mad ud af huset. Yderligere tiltag i offentlig transport Der kan blive lavet tiltag for at mindske tætheden og kontakten i offentlig transport eller begrænse belægningen. Lukning for sport Alle idræts- og fritidsaktiviteter kan blive lukket, lige som det kan blive tilfældet med professionelle idrætsbegivenheder. Kilder: Sundheds- og Ældreministeriet. Vis mere Luk

Hvelplund vil ikke afvise, at man eksempelvis bør se på at stramme forsamlingsforbuddet yderligere.

Forsamlingsforbuddet er i øjeblikket på ti personer. Sådan har det været siden slutningen af oktober, hvor det blev sænket fra 50.

Det kan dog sænkes yderligere, og et decideret udgangsforbud, som er kendt fra andre lande, kan måske også komme på spil, hvis situationen kræver det, lyder det fra Hvelplund.

Fra midnat blev alle rejser til Storbritannien, herunder også erhvervsrejser, frarådet. Det skrev Udenrigsministeriet søndag aften i en opdatering af rejsevejledningerne.

Det sker netop på grund af B117. Samtidig forlænges indrejseforbuddet for rejsende fra Storbritannien, der ikke har statsborgerskab eller bopæl i Danmark, frem til 17. januar.

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog fortsat rejse ind i Danmark.

Af andre gældende restriktioner frem til 17. januar gælder for eksempel, at alle elever i folkeskolen er hjemsendt og modtager fjernundervisning, og at restauranter, barer, caféer skal holde lukket, men gerne må sælge take away.

Desuden skal indkøbscentre og stormagasiner holde lukket. Det samme skal liberale erhverv som frisører, massører, tatovører og køreskoler også.